Кремль не видит оснований для преследования Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Они не нарушали законов на территории Российской Федерации и нам официально неизвестно о том, нарушали ли они какие-то законы где-то еще в мире, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в случае запроса из Лондона о помощи в расследовании дела Скрипалей, Россия рассмотрит его в строгом соответствии с законодательством. Песков добавил, что президенту докладывали о содержании интервью Петрова и Боширова, но Путин вряд ли смотрел его целиком.