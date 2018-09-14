Итоги выборов 9 сентября отменены на 12 избирательных участках, — сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, на выборах стало меньше нарушений «в разы» – таких, как вбросы, подтасовки и повторный ввод протоколов уходит в прошлое, уверен Булаев. Между тем, Коммерсант сообщает, что в Москве учителя в классных чатах попросили сообщить родителей учеников, ходили ли они на выборы мэра 9 сентября. По заявлению учителей, в некоторых регионах, где выбирали губернаторов, отчитаться просили не только родителей, но и самих педагогов.