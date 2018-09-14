Внеочередное заседание Священного Синода Русской православной церкви открылось сегодня в Даниловом монастыре
По данным источников информагентств, заседание посвящено ситуации на Украине. Ранее Синод выразил протест в связи с назначением Константинопольским патриархатом своих представителей и епископов на Украине. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что Константинопольский патриархат не имел ни морального, ни канонического права вмешиваться. РПЦ пообещала разорвать общение с Константинополем, если Украинской православной церкви предоставят автокефалии.
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