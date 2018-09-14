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14:30, 14 сентября 2018

Россиянам, попавшим под американские санкции, разрешили забрать деньги с замороженных счетов на Кипре

Россиянам, попавшим под американские санкции, разрешили забрать деньги с замороженных счетов на Кипре, — сообщает РБК со ссылкой на руководство одной из кипрских консалтинговых компаний. Впрочем, в министерстве финансов Кипра отказались комментировать информацию о заморозке счетов. Ранее сообщалось, что в Кипре заморожены активы Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга – оба включены в американский санкционный список в начале апреля, — напоминает Коммерсант.

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