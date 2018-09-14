Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 7,5% годовых, — говорится в сообщении регулятора. Рынок ожидал сохранение ставки на уровне 7,25%.

Центробанк прогнозирует годовую инфляцию на уровне 5-5,5% по итогам 2019-го года. Этот прогноз учитывает принятое решение по ключевой ставке.

Решение ЦБ укрепило рубль. Курсы доллара и евро снизились примерно на 70 копеек по сравнению с предыдущими торгами, — сообщает ТАСС.