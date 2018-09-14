Роскосмос предложит астронавтам США совместно с членами российского экипажа обследовать поверхность корабля «Союз»

Роскосмос предложит американским астронавтам совместно с членами российского экипажа обследовать поверхность корабля «Союз». Последний раз космонавты двух стран выходили в открытый космос вместе почти 10 лет назад.

Астронавты NASA смогут сами обследовать обшивку «Союза» снаружи. В Роскосмосе заинтересованы в том, чтобы у международных партнеров не было причин не доверять российскому расследованию причин утечки воздуха на корабле. Поэтому госкорпорации планирует в ближайшее время предложить NASA совместный выход в космос. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Напомню, что ранее СМИ сообщили, что в Роскосмосе в причастности к появлению отверстия подозревают астронавтов NASA. В госкорпорации эту информацию сразу же опровергли и призвали до завершения расследования не делать каких-либо выводов. Между тем ранее сегодня появились противоречивые сообщения об обнаружении на обшивке «Союза» новых следов от работы дрелью. По данным источника ТАСС, их нашли на экране противометеоритной защиты. Однако источник РИА Новости утверждает, что новых отверстий нет – просто старые оказались более глубокими. В ракетно-космической корпорации «Энергия» опровергают информацию о появлении новых следов. Источник «Интерфакса» во внутренней комиссии корпорации, заявил, что никаких новых «дырок» нет, а появившиеся сообщения – фейк.

Напомним, что утечку воздуха из бытового отсека корабля «Союз» обнаружили в конце августа, когда на МКС зафиксировали падение давления. Экипажу удалось загерметизировать отверстие.