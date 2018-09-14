Рынок интернет-пиратства в России, по итогам прошлого года, вырос на 21% и составляет 85 миллионов долларов
Как пишет РБК, это выяснила компания Group-IB. Представители Group-IB отказались сообщить, какая из поисковых систем является основным поставщиком трафика на пиратские сайты.
Комментарии1
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dmitriy_radchenko 14 сентября 2018 | 14:31
Господи, ну и рынок. Нашлиоб чем беспокоиться. Да рынок женских прокладок на порядок выше.