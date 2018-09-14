Украина выиграла апелляцию о задолженности перед Россией в размере трёх миллиардов долларов
Апелляционный суд Англии направил дело на пересмотр. Российские власти, несмотря на это, продолжают надеяться на решение в свою пользу.
Отказ рассмотреть аргументы украинской стороны в суде первой инстанции в апелляции посчитали ошибкой. Дело вернули в Высокий суд Лондона. Теперь ему придётся рассмотреть долговой спор между Москвой и Киевом не по ускоренной, а классической процедуре, с учётом всех аспектов дела, отмечает Bloomberg. Ранее тот же самый суд не принял во внимание аргументы Киева политического характера – войну в Донбассе и присоединение Крыма к России. Спор между соседями длится уже пару лет. Деньги, которые требует Москва, украинские власти называют «долгом Януковича». Речь идёт о выплате Киевом займа в 3 миллиарда долларов в виде облигаций, выкупленных Москвой в конце 13го года. Два года Киев выплачивал долг, но затем отказался. Российский минфин подал иск в Высокий суд Лондона и полтора года назад его выиграл. Киев не согласился и в итоге добился пересмотра дела. Решение отложено, но Москва надеется выиграть спор, сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, апелляционный суд Англии сегодня не поддержал большинство доводов украинской стороны. А ещё по одному принял решение изучить довод о том, что Украина выпустила евробонды под давлением России. Силуанов сказал, что это будет оспорено в Верховном суде Англии и там должны принять решение в пользу Москвы.
Международный валютный фонд признает долговое обязательство Украины перед Россией государственным. Киев настаивает, что этот задолженность – коммерческая.
Комментарии6
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tag188 14 сентября 2018 | 14:09
Мои поздравления Украине.
Новость прекрасна хотя бы тем, что портянок от нее сейчас будет просто сказочно бомбить :))
novyyrusic 14 сентября 2018 | 14:20
tag188: Силуанов сказал, что это будет оспорено в Верховном суде Англии и там должны принять решение в пользу Москвы.
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Силуанов уже дает указания Верховному суду Англии какое решение он должен принять.
Этого он немножко попутал с российским судом.
Россия еще долго будет долги Украине выплачивать за захват собственности в Крыму.
первое решение Гаагского арбитража в пользу Коломойского на 160 миллионов уже есть.
И арест на собственность российскую во исполнение этого решения наложен.
sedoi63 14 сентября 2018 | 14:15
В 2013 году Путин эти деньги давал лично Виктору Януковичу, в обмен на то, что Украина не станет вступать в ЕС? С Януковича и спрос.
abuvgrobu 14 сентября 2018 | 14:17
Три довода, которые отклонил суд.
1. Все воруют, а мы чем хуже?
2. Россия нам должна за голодомор
3. Люди добри, поможите - сами мы не местные
motooppic 14 сентября 2018 | 14:18
Апелляционный суд Англии не подтвердил аргумент Украины о якобы оказанном на Киев давлении для взятия у России кредита на $3 млрд. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Отмечается, что суд лишь констатировал, что для его изучения нужен всеобъемлющий судебный процесс.
«Апелляционный суд не подтвердил справедливость четвертого аргумента защиты, а лишь констатировал, что этот довод, в отличие от других трех аргументов, заявленных Украиной, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса», — пояснили в министерстве.
Также в ведомстве добавили, что четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.
pravdatut 14 сентября 2018 | 14:27
Спасая ПрофФессора в 2013г ( ему нечем было выплачивать ЗП и пенсии) Путин дал 3 млрд. дол. в том числе для того чтобы ПрофФессор не подписывал ассоциацию с ЕС. Тот их часть потратил, на остальное накупил картин, зол. батонов и вывез камазами в Москву. Этот долг должен погасить ваш взяткодатель и в которого имеется 150 - 200 млрд. дол.