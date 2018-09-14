Украина выиграла апелляцию о задолженности перед Россией в размере трёх миллиардов долларов

Апелляционный суд Англии направил дело на пересмотр. Российские власти, несмотря на это, продолжают надеяться на решение в свою пользу.

Отказ рассмотреть аргументы украинской стороны в суде первой инстанции в апелляции посчитали ошибкой. Дело вернули в Высокий суд Лондона. Теперь ему придётся рассмотреть долговой спор между Москвой и Киевом не по ускоренной, а классической процедуре, с учётом всех аспектов дела, отмечает Bloomberg. Ранее тот же самый суд не принял во внимание аргументы Киева политического характера – войну в Донбассе и присоединение Крыма к России. Спор между соседями длится уже пару лет. Деньги, которые требует Москва, украинские власти называют «долгом Януковича». Речь идёт о выплате Киевом займа в 3 миллиарда долларов в виде облигаций, выкупленных Москвой в конце 13го года. Два года Киев выплачивал долг, но затем отказался. Российский минфин подал иск в Высокий суд Лондона и полтора года назад его выиграл. Киев не согласился и в итоге добился пересмотра дела. Решение отложено, но Москва надеется выиграть спор, сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, апелляционный суд Англии сегодня не поддержал большинство доводов украинской стороны. А ещё по одному принял решение изучить довод о том, что Украина выпустила евробонды под давлением России. Силуанов сказал, что это будет оспорено в Верховном суде Англии и там должны принять решение в пользу Москвы.

Международный валютный фонд признает долговое обязательство Украины перед Россией государственным. Киев настаивает, что этот задолженность – коммерческая.