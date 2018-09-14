Внеочередное заседание Священного синода РПЦ в Москве проходит в отсутствие митрополита Киевского Онуфрия
По официальным данным, он не смог приехать в Россию по состоянию здоровья. При этом был организован сеанс видеосвязи, в ходе которого Онуфрий сообщил о прибытии в Киев иерархов Константинопольского патриархата. Они займутся подготовкой предоставления автокефалии православной церкви на Украине.
Накануне в эфире украинского телевидения Онуфрий говорил, что для этого нет никаких законных оснований.
Ранее в РПЦ говорили, что это грозит расколом и разрывом отношений с Константинополем.
Комментарии6
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a_111111 14 сентября 2018 | 14:07
Боюсь Онуфрий должен срочно брать курс на Константинополь...
testmeter 14 сентября 2018 | 14:17
a_111111: А чего тут бояться? Это Гундяю как бы со своей прытью в анафеме не оказаться
testmeter 14 сентября 2018 | 14:12
"Онуфрий говорил, что для этого нет никаких законных оснований" ///
Нету у тебя никаких методов против Кости Сапрыкина
bandera 14 сентября 2018 | 14:15
Москва Раскольники. Уже не каноничная МПЦ.
cromwel 14 сентября 2018 | 14:15
У него с горя спортивная травма. Выйдет через пару недель.
peresvet73 14 сентября 2018 | 14:36
Онуфрий это тот, который в своих молитвах не канонически не упоминал Патриарха Константинопольского? Это тот самый Онуфрий?