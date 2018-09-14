Два российских агента пытались вести слежку за лабораторией в швейцарском Шпице
Во всяком случае, внимание на это обращает газета Tages Anzeiger. Речь идет о наблюдении за исследовательским центром, в котором изучали вещество использованное в британском Солсбери.
По информации швейцарской газеты, двое россиян были задержаны в Гааге. Незадолго до отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эти данные подтверждает швейцарская служба разведки. Ведомству известно о задержании в Нидерландах двух россиян, в арсенале которых было оборудование для наблюдения. Их уже депортировали на родину. О том, для чего те пытались наладить слежку за исследовательским центром, не уточняется. Голландское издание NRС со ссылкой на анонимные источники утверждает, что у россиян было «оборудование для взлома компьютерной системы лаборатории». Представитель швейцарской разведки отмечает: задержание предотвратило «незаконные действия в отношении критической швейцарской инфраструктуры».
Кстати, именно лабораторию в Шпице в апреле упоминал глава МИД России Сергей Лавров. Тогда он, ссылаясь на выводы центра сказал, что для отравления Скрипалей использовали вещество BZ, а не «Новичок». Однако тогда, химики из Шпица заявили, что это лишь интерпретация, а выводы британских коллег из Портон-Дауна, которые и подтвердили использование «Новичка», ими под сомнение не ставятся. В российском посольстве в Гааге арест возможный россиян никак не прокомментировали, а дипмиссия России в Швейцарии публикацию в Tages Anzeiger и NRC назвала «антироссийским вбросом».
По версии правоохранительных органов Великобритании, к отравлению Скрипалей причастны двое россиян, которых следствие считает сотрудниками ГРУ. Это Руслан Боширов и Александр Петров. Они подтвердили свое присутствие в Солсбери в день инцидента, но целью назвали туристическую поездку. По их словам, они испытывали интерес к английской готике.
Владимиру Путину докладывали о содержании интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Лондоном в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. При этом президент вряд ли смотрел его целиком. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он, кстати, признался, что сам лично тоже видел только отрывки.
Британская пресса со скепсисом отреагировала на интервью предполагаемых отравителей Сергея Скрипаля и его дочери.
Основные претензии журналистов The Guardian в нелогичности рассказа Боширова и Петрова. Как пишет газета, они утверждают, что в тот день было очень много снега, Однако записи с веб-камер свидетельствуют о противном — снега на тротуарах к тому времени было мало. Вместе с тем, авторы публикации пишут, что подзреваемые говорили про Солсбери всё то, чо написано в Википедии. Вместе с тем, «Путин показал два пальца миру,» — это уже статья в Daily Mail. Это воиющая ложь, — пишет автор издания. Газета называет эту пару мужчин одними из самых неубедительных лжецов в мире. В статье говорится, что произошедшее — заранее продуманное оскорбление в адрес британского правительства. Журналисты рекомендуют Великобритании «больше не принимать, широко раскрыв глаза, миллиарды рублей, отмываемые российскими олигархами и гангстерами в Лондоне -— меры, которые действительно будут замечены хозяином Кремля». «Конечно, ни у кого нет иллюзий, что санкции заставят его изменить линию поведения. Но если у международного порядка, основанного на правилах, есть будущее, то за преступлением должно следовать наказание», — такими словами завершается публикация в Daily Mail.
Британский премьер Тереза Мэй ранее также обвинила Москву во лжи, назвав интервью Петрова и Боширова «вызовом здравому смыслу». Это вызвало критику со стороны российского МИДа. Его представитель Мария Захарова назвала британское правительство «дырявой шлюпкой».
Комментарии12
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semia 14 сентября 2018 | 14:06
Срочно их на интервью к Симоньян. Пока еще жива ,а то ведь скоро поди от болезней скончается. Свою роль выполнила,много знает.
opiatnovyi63 14 сентября 2018 | 14:25
semia: Гопников,международных бандитов курирует лично бледная моль!
platonnekafrin 14 сентября 2018 | 14:12
В ответ на "дырявую шлюпку" британское правительство назвало Захарову дырявой шлюхой, а это тавтология!
ed10075 14 сентября 2018 | 14:12
Если британское правительство по мнению Захаровой - "дырявая шлюпка", то какими словами можно назвать ведомство Димона? Табуированную лексику не предлагать!
stopkran1969 14 сентября 2018 | 14:14
Дырявая шлюпка? По сравнению с надувными ракетами и дырявым союзом в космосе, и сильно дырявым космодромом, как и латаной экономикой - это корабль мечты для 90% имеющих хоть что-то за душой "бизнесменов"
pravdatut 14 сентября 2018 | 14:18
Эти два туриста-гея заражены "новичком"? Правда они сидели далеко от Симонян.
Зачем и Путин вмешался в это дело??
vise1 14 сентября 2018 | 14:20
Два российских агента
Дилетанты .
Всё за деньги покупают и должности тоже .
:)
abuvgrobu 14 сентября 2018 | 14:21
Погрозили пальчиком и отпустили ? Гг Мало верится
nikolashin2017 14 сентября 2018 | 14:22
забиться в щель всегда готова
страна,где правит ложь и вова...
putin_itogy 14 сентября 2018 | 14:23
Ох как жопой крутит, чекистская Крыса загнанная в угол...
Чует сука, конец ей скоро...
dvdd 14 сентября 2018 | 14:24
Кажется, на горизонте замаячил ценный пушной зверёк - песец.
tverboul 14 сентября 2018 | 14:31
Какая прелесть. Надо же, какой реприманд неожиданный! Кто бы мог подумать?