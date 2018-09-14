Самолет Ютэйр рейсом Вена-Москва был вынужден сесть в аэропорту Домодедово для дозаправки, чтобы долететь до Внуково

Самолет авиакомпании Ютэйр рейсом Вена-Москва был вынужден сесть в аэропорту Домодедово для дозаправки, чтобы долететь до Внуково, — подтвердила пресс-служба перевозчика. Утверждается, что причиной инцидента стала перегруженность воздушного пространства и скопление самолетов в очереди на посадку во Внуково. Время вынужденного трансфера между аэропортами составило полтора часа. Пассажиры рассказали, что их не выпустили из самолета в Домодедово. Из-за задержки многие пропустили транзит или опоздали на поезд, — сообщает Интерфакс.