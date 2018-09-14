Центральный банк повысил ключевую ставку на 25 базовых пунктов
Это решение принято на заседании совета директоров. Ранее глава банка Эльвира Набиуллина говорила, что для повышения ставки есть причины. В частности, инфляция возвращается к четырем процентам чуть быстрее, чем прогнозировали. При этом помощник президента Андрей Белоусов на днях говорил, что повышение ставки – крайне нежелательно. Эта мера может затормозить экономический рост.
Комментарии10
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snamor 14 сентября 2018 | 13:38
Зря подняли, надо было подождать пару недель.
gordy 14 сентября 2018 | 13:51
Кретины: не на 25 процентных пунктов, а на 0,25 процентного пункта! Следите за руками, а то народ с перепугу пойдёт закупаться спичками и солью.
kindman_a 14 сентября 2018 | 13:39
Ага, это ведь не говорит о росте инфляции, да? :-)))
s011ma 14 сентября 2018 | 13:39
За один рубль сегодня дают 0,01464557703573520796719390743995 доллара, а скоро будут давать в морду.
ludvig14 14 сентября 2018 | 14:02
s011ma: что-то припоминается из лихих 90-х: один доллар = фунту рублей...
s011ma 14 сентября 2018 | 13:41
За один рубль сегодня дают 0,014 доллара, а скоро будут давать по морде.
pro_hanov 14 сентября 2018 | 13:48
"помощник президента Андрей Белоусов на днях говорил, что повышение ставки – крайне нежелательно. Эта мера может затормозить экономический рост"
Поскольку у нас уже четыре года экономика падает, а растёт только цена продажи нефти за рубеж, то такой "рост" может и надо затормозить.
perectukin 14 сентября 2018 | 13:59
При этом помощник президента Андрей Белоусов на днях говорил, что повышение ставки – крайне нежелательно. Эта мера может затормозить экономический рост.
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Где этот дебил увидел "экономический рост" ?
Экономический развал это было бы вернее.
cedegrinn 14 сентября 2018 | 14:17
Инфляция 4%???
А под сколько % банки выдают кредиты?
Врут как дышат.
agriment 14 сентября 2018 | 14:39
cedegrinn:14:17 " А под сколько % банки выдают кредиты?"
-Значит, банки будут ещё под бОльший процент выдавать кредиты "производителям" и физлицам,
что рикошетом отразиться на себестоимости товаров, работ, услуг, а следовательно повысит их цену..
При низкой платежеспособности населения, так называемые " производства" скукожатся, а банки ещё больше увеличат просрочку и невозвратные кредиты физлиц..