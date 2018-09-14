Центральный банк повысил ключевую ставку на 25 базовых пунктов

Это решение принято на заседании совета директоров. Ранее глава банка Эльвира Набиуллина говорила, что для повышения ставки есть причины. В частности, инфляция возвращается к четырем процентам чуть быстрее, чем прогнозировали. При этом помощник президента Андрей Белоусов на днях говорил, что повышение ставки – крайне нежелательно. Эта мера может затормозить экономический рост.