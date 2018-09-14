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13:31, 14 сентября 2018

58% россиян поддерживают введение запрета на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года

Более 40% россиян недовольны мерами, которые принимает государство для сокращения потребления алкоголя, — показал опрос ВЦИОМ. 54% респондентов выступают за пропаганду здорового образа жизни. 33% высказались за введение уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах, 12% граждан одобряет введение тотального «сухого закона», — сообщает Интерфакс.

Комментарии

20

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baran_provokator 14 сентября 2018 | 13:37

пщета вы в 18 лет уже даете человеку в руки автомат..

tv_victim 14 сентября 2018 | 13:41

baran_provokator: Это не повод в другую руку совать бутылку! Законно выданное оружие, повышает чувство ответственности у молодого человека,, делает его более социально зрелым и помогает почувствовать свои силы, а пузырь с "зеленым змием" - превращает незрелый мозг в дерьмо. Вот и вся разница.

zolingen 14 сентября 2018 | 13:50

tv_victim: Оружие помогает почувствовать свои силы.
Вы вообще о чем, болезный?

peresvet73 14 сентября 2018 | 14:08

zolingen: Ага, по Афганистану все видели, какими они, уходя туда с оружием, возвращались "набравшимися сил" наркоманами и алкоголиками.

fueaqui 14 сентября 2018 | 14:03

tv_victim: "Зеленый змий" - это в случае злоупотребления. Тогда уж надо сравнивать злоупотребление алкоголем и злоупотребление оружием.

utax 14 сентября 2018 | 14:38

Оружие снижает страх у труса

kindman_a 14 сентября 2018 | 13:42

Лучше бы 58% россиян поддержали отказ от курения.

sensei54 14 сентября 2018 | 13:49

kindman_a: Или полный отказ от двигателей внутреннего сгорания.
По сравнению с этим кошмаром, вред от курения даже в миллионные доли процента не влезает.

sensei54 14 сентября 2018 | 13:39

В таком случае, как быть с призывом в Армию?

tv_victim 14 сентября 2018 | 13:44

sensei54: А там что, пить учат? Что за херню несешь, усатый? Откуда вы лезете-то, дебилы?

zolingen 14 сентября 2018 | 13:46

tv_victim: в том числе и пить и многое другое

kindman_a 14 сентября 2018 | 13:47

tv_victim:

Нет, в нашей армии учат вести здоровый образ жизни, не пить-не курить, а еще любить все народы, населяющие РФ, особенно с Кавказа.
Судило,, все вредные привычки и национализм - только из армии для 18-летних, запомни.

sensei54 14 сентября 2018 | 13:52

kindman_a: Какой смысл что-то объяснять дегенератам?

avp235 14 сентября 2018 | 14:26

sensei54:
Как быть с призывом? - Взять и отменить.

valia47 14 сентября 2018 | 13:43

Проще и дешевле и в сто раз эффективнее показывать ролики Жданова по ЦТ, вот это и будет настоящей борьбой за трезвость, но этого и не будет сделано, потому что эффективно.

vladimirgornitsky 14 сентября 2018 | 13:48

Оно, может, и правильно - только с 21 года. Во многих странах такие ограничения существуют. Только всегда меня в этой ситуации смущает такое сображение. В 18 лет человек может получить автомбильные права (в некоторых странах - даже в 16-17 лет), то есть получить право на управление средством повышенной опасности. Более того, в 18 лет молодого человека призывают в армию или разрешают записаться в армию (а в США, например, даже в 17), то есть ему дают ему оружие и предоставляют право убивать в определенных ситуациях. И при этом такого молодого человека считают недостаточно ответственнным, чтобы ему можно было доверить кружку пива?

zolingen 14 сентября 2018 | 13:48

Глупость несусветная конечно. Захочет выпить найдет способ, наркотики вроде вообще запрещены, гляньте статистику. Сильно запрет помогает?

stopkran1969 14 сентября 2018 | 14:04

Толкайте дальше население в стороны бояр, наркоты, синтетики и стекломоя! Кто ищет тот всегда найдёт, а губит людей не пиво, а культура пития

bel_medved 14 сентября 2018 | 14:06

То есть избирать президента и решать судьбы страны, а также жениться и заводить детей – пожалуйста. А решить, можно ли тебе выпить – это к папе с мамой. Или к жене, если она старше тебя на несколько лет...

vlabumur 14 сентября 2018 | 14:08

58% россиян поддерживают введение запрета
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Запретить,наказать, не пущать, страна дебилов.

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