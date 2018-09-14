58% россиян поддерживают введение запрета на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года
Более 40% россиян недовольны мерами, которые принимает государство для сокращения потребления алкоголя, — показал опрос ВЦИОМ. 54% респондентов выступают за пропаганду здорового образа жизни. 33% высказались за введение уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах, 12% граждан одобряет введение тотального «сухого закона», — сообщает Интерфакс.
Комментарии20
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baran_provokator 14 сентября 2018 | 13:37
пщета вы в 18 лет уже даете человеку в руки автомат..
tv_victim 14 сентября 2018 | 13:41
baran_provokator: Это не повод в другую руку совать бутылку! Законно выданное оружие, повышает чувство ответственности у молодого человека,, делает его более социально зрелым и помогает почувствовать свои силы, а пузырь с "зеленым змием" - превращает незрелый мозг в дерьмо. Вот и вся разница.
zolingen 14 сентября 2018 | 13:50
tv_victim: Оружие помогает почувствовать свои силы.
Вы вообще о чем, болезный?
peresvet73 14 сентября 2018 | 14:08
zolingen: Ага, по Афганистану все видели, какими они, уходя туда с оружием, возвращались "набравшимися сил" наркоманами и алкоголиками.
fueaqui 14 сентября 2018 | 14:03
tv_victim: "Зеленый змий" - это в случае злоупотребления. Тогда уж надо сравнивать злоупотребление алкоголем и злоупотребление оружием.
utax 14 сентября 2018 | 14:38
Оружие снижает страх у труса
kindman_a 14 сентября 2018 | 13:42
Лучше бы 58% россиян поддержали отказ от курения.
sensei54 14 сентября 2018 | 13:49
kindman_a: Или полный отказ от двигателей внутреннего сгорания.
По сравнению с этим кошмаром, вред от курения даже в миллионные доли процента не влезает.
sensei54 14 сентября 2018 | 13:39
В таком случае, как быть с призывом в Армию?
tv_victim 14 сентября 2018 | 13:44
sensei54: А там что, пить учат? Что за херню несешь, усатый? Откуда вы лезете-то, дебилы?
zolingen 14 сентября 2018 | 13:46
tv_victim: в том числе и пить и многое другое
kindman_a 14 сентября 2018 | 13:47
tv_victim:
Нет, в нашей армии учат вести здоровый образ жизни, не пить-не курить, а еще любить все народы, населяющие РФ, особенно с Кавказа.
Судило,, все вредные привычки и национализм - только из армии для 18-летних, запомни.
sensei54 14 сентября 2018 | 13:52
kindman_a: Какой смысл что-то объяснять дегенератам?
avp235 14 сентября 2018 | 14:26
sensei54:
Как быть с призывом? - Взять и отменить.
valia47 14 сентября 2018 | 13:43
Проще и дешевле и в сто раз эффективнее показывать ролики Жданова по ЦТ, вот это и будет настоящей борьбой за трезвость, но этого и не будет сделано, потому что эффективно.
vladimirgornitsky 14 сентября 2018 | 13:48
Оно, может, и правильно - только с 21 года. Во многих странах такие ограничения существуют. Только всегда меня в этой ситуации смущает такое сображение. В 18 лет человек может получить автомбильные права (в некоторых странах - даже в 16-17 лет), то есть получить право на управление средством повышенной опасности. Более того, в 18 лет молодого человека призывают в армию или разрешают записаться в армию (а в США, например, даже в 17), то есть ему дают ему оружие и предоставляют право убивать в определенных ситуациях. И при этом такого молодого человека считают недостаточно ответственнным, чтобы ему можно было доверить кружку пива?
zolingen 14 сентября 2018 | 13:48
Глупость несусветная конечно. Захочет выпить найдет способ, наркотики вроде вообще запрещены, гляньте статистику. Сильно запрет помогает?
stopkran1969 14 сентября 2018 | 14:04
Толкайте дальше население в стороны бояр, наркоты, синтетики и стекломоя! Кто ищет тот всегда найдёт, а губит людей не пиво, а культура пития
bel_medved 14 сентября 2018 | 14:06
То есть избирать президента и решать судьбы страны, а также жениться и заводить детей – пожалуйста. А решить, можно ли тебе выпить – это к папе с мамой. Или к жене, если она старше тебя на несколько лет...
vlabumur 14 сентября 2018 | 14:08
58% россиян поддерживают введение запрета
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Запретить,наказать, не пущать, страна дебилов.