Великобритания намерена оптимизировать борьбу с незаконными доходами иностранцев, проживающих на территории страны
В частности, может быть расширено действие ордера на арест богатства неустановленного происхождения, — сообщает газета Financial Times. Внимание национального криминального агентства привлекают не только россияне, но и выходцы из других стран, в том числе из бывших советских республик, а также из Африки и Азии. По данным агентства, поток «грязных денег» в Лондоне оценивается в 90 миллиардов фунтов.
Комментарии8
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danko1 14 сентября 2018 | 13:37
А если вслед за Великобританией и другие цивилизованные страны такой закон примут?
Куда нашему ворью тогда с награбленным податься?
В Северной Корее и то собакам на съедение их отдадут, в Китае расстреляют.
sim202_ 14 сентября 2018 | 13:37
Щас Шувалова и Ко оптимизируют...
condor00 14 сентября 2018 | 13:40
В который уже раз?
И есть ли результаты от прежних подобных потуг? И нельзя ли их опубликовать?
hastings 14 сентября 2018 | 13:41
Пчёлы против меда?
tag188 14 сентября 2018 | 13:54
Любителям возить собачек корги на личных самолетах -- пламенный привет! :))
testmeter 14 сентября 2018 | 13:56
Ох, кажется я знаю, каких именно иностранцев они имеют в виду
gotoviy_emigrant 14 сентября 2018 | 14:13
Все крупные состояния нажиты преступным путем
gadbatat 14 сентября 2018 | 14:14
КРЫСЫ, БЕЖАТЬ.