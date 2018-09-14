Великобритания намерена оптимизировать борьбу с незаконными доходами иностранцев, проживающих на территории страны

В частности, может быть расширено действие ордера на арест богатства неустановленного происхождения, — сообщает газета Financial Times. Внимание национального криминального агентства привлекают не только россияне, но и выходцы из других стран, в том числе из бывших советских республик, а также из Африки и Азии. По данным агентства, поток «грязных денег» в Лондоне оценивается в 90 миллиардов фунтов.