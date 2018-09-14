Песков: У России нет конкретных планов по отказу от доллара, однако эта проблема актуальна не только у нас

У России нет конкретных планов по отказу от доллара, однако эта проблема актуальна не только у нас, но и в других странах, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле отреагировали на план главы ВТБ Андрея Костина о постепенном отказе от американской валюты. В числе альтернативных валют Костин назвал евро, юань и рубль.