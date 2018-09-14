Песков: У России нет конкретных планов по отказу от доллара, однако эта проблема актуальна не только у нас
У России нет конкретных планов по отказу от доллара, однако эта проблема актуальна не только у нас, но и в других странах, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле отреагировали на план главы ВТБ Андрея Костина о постепенном отказе от американской валюты. В числе альтернативных валют Костин назвал евро, юань и рубль.
Комментарии22
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cromwel 14 сентября 2018 | 13:35
Значит жди отказа от доллара. Песков самый честный человек. Вместе со своим шефом.
danko1 14 сентября 2018 | 13:39
cromwel: Населению срочно надо свои вклады забирать. И не только валютные.
Пока их государство, которое Путин, в свою пользу не приватизировало.
novyyrusic 14 сентября 2018 | 14:05
danko1: Надо понимать, что соревноваться с государством бесполезно.
Если оно захочет изъять накопления граждан, то изымет даже из-под подушки.
Объявит владение валютой преступлением, которое карается смертной казнью. Причем всей семьи. И все. Граждане побегут сдавать валюту.
А изъять рубли еще проще.
Объявляется небольшая денежная реформа по типу реформы 1947 г.
Все цены и зхарплаты прежние прежние, а накопления сыше 10 тысяч меняют в размере 1 к 10, выше 100 тысяч 1 к 100, выше миллиона 1 к 1000.
Причем делаетсЯ это в течение недели.
Потом деньги старого образца просто недействительны.
novyyrusic 14 сентября 2018 | 13:56
cromwel: В этом случае он сказал правду. У них же нет планов покончить самоубийством.
А для России отказ от доллара будет означать именно это.
Китай уак-то заявил, что будет переходить в расчетах- на юань, но добавил, что лет через 50-т. Или чуть позже.
запрет использования доллара для любой страны это почти самая страшная угроза со стороны США.
Следующая только атомная бомбардировка.
Костин просто дурак. Бросается пустыми угрозами.
cromwel 14 сентября 2018 | 14:19
novyyrusic: песков подразумевал, что отказаться придется нам, гражданам. Их доллары за кремлевской стеной иив Калифорнии будут в порядке
jjuddgge_ddrredd 14 сентября 2018 | 13:35
Отказ от доллара?! Это доллар может отказать секретутке Пути, а не секретутка - доллару...
Ну что тут можно сказать? Лучше знаменитого Лёлика и не скажешь:
Усё пропало, шеф, усё пропало! гыпс снимають, клиент уезжает"
Или короче - Путя доигрался. Страну подставил. Тьфу!
Путя сказал, что эти отравители -обычные рабочие парни, скромные и работящие и никакого криминала...хе-хе
Вывешиваю вчера написанный Мой коммент, на "Бис" Хотя этот коммент был по теме Скрипалей, но то же самое можно и написать по любой теме, в которой высказывается Путя. Ибо эти все его высказывания в последнее время вызывают недоумение
Enjoy:
Не знаю, но по-Моему, это даже не смешно.
Путя давно в астрале, это всем известно, но что-то он каждый раз всё глупее и глупее выглядит. Раньше например Человеком Года признавался, неоднократно, или Самым Влиятельным Человеком в Мире (журнал Time)
Сейчас же может номинироваться разве что на номинацию "Самый унылый клоун Года".
jjuddgge_ddrredd 14 сентября 2018 | 13:37
jjuddgge_ddrredd: АПДЕЙТ. Посмотрел и послушал фрагментарно Я этих 2-х придурков из ГРУ. Ну и ну! И это ГРУ?? Больше похожи на слесарей-сантехников, у которых руки из жопы растут. Бракоделы, тьфу! ГРУ деградировало, просто стыдно. А чего удивляться? "Каков поп - таков и приход". В качестве попа - ботоксный Путя, в качестве прихода - клоуны из ГРУ...
ЗЫ. Захарова - позор МИДа, эх Лавров, Лавров, карьерный дипломат, солидный и с хорошо поставленной речью Министр. А кругом - одни "Дебилы, бля"(с) Симоньян - стыдобище, как Дима Кисилёв. На их фоне шут Соловьёв - так просто гигант мысли)))
Хе-хе .
bilrot 14 сентября 2018 | 14:33
jjuddgge_ddrredd: Соловьев шутовством деньги зарабатывает , существуют же ассенизаторы .
platonnekafrin 14 сентября 2018 | 13:37
Костин, желая угодить Пескову, в пятницу сгубил Америку, а тут, выходит, в планы Пескова на ближайшие выходные это совершенно не входило! Ну,б, созвонились бы в четверг хотя бы! Госдеятели, тоже мне...
testmeter 14 сентября 2018 | 13:40
Упоминая отказ от доллара, Песков имеет в виду Россию, но никак не самого себя и прочее окружение Путина из ОПГ "Озеро". Трудно представить, чтобы эти достойные люди дворянского звания стали подсчитывать свои состояния в тугриках, юанях или даже в рублях
platonnekafrin 14 сентября 2018 | 13:44
Сначала в населении надо прочно закрепить команду "фу" - отказ от пищи называется.
sensei54 14 сентября 2018 | 13:46
Какие это "другие страны"?
Живущие так же, как и мы - на 90% за счет импорта?
Что-то я сомневаюсь, что проблема с долярами у них актуальна.
tv_victim 14 сентября 2018 | 13:47
Бу-га-га! Увеличить пенсионный возраст тоже планов не было! Кароч, очередное паскудство уже готово. Ждем давку желающих спасти СВОИ валютные вклады в банках!
goshan31 14 сентября 2018 | 13:49
Сильно. И на кого расчитано это шоу?!., при " оказе" от доллара, этих товарищей автоматически откажут от мировой финансовой системой со всеми вытекающими последствиями. Просто, прежде чем говорить что-то вслух , и уж тем более угрожать, необходимо иметь соответствующую самодостаточную экономику и независимую финансовую систему, заинтересованную в собственном развитии и способствующую всеми ресурсами для сего.. А мы имеем самый примитивный феодализм с сырьевой составляющей...
tag188 14 сентября 2018 | 13:51
В числе альтернативных валют Костин назвал евро, юань и рубль.
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После слова РУБЛЬ я долго смеялся. Все просто мечтают, чтобы с ними рассчитывались валютой, которая может одномоментно, как в 014 году обесцениться в 2 раза, и курс которой "плавает" в каком-то безграничном коридоре.
Он бы еще иранские риалы и венесуэльские боливары предложил.
stopkran1969 14 сентября 2018 | 13:57
Мусорный рейтинг приводит к сортирной экономике, так и отказ от доллара приведёт к отсутствию туалетной бумаги
utax 14 сентября 2018 | 14:28
Россию мочат в сортире?)))
josephine 14 сентября 2018 | 14:00
А от ЕВРО значит не отказываемся? Забавно!...
marina27 14 сентября 2018 | 14:04
Ну да,друзей по несчастью их есть у меня: Турция, Китай. Это у них ведь денюшки тоже в состояние пике входят.
piterrr 14 сентября 2018 | 14:07
В путинской рашке в стаде тех кто обворовывает российское население ну все экономисты!...Даже такая тупая падаль как усатый навка!
byaka50 14 сентября 2018 | 14:20
Надоел.
iltrovatore 14 сентября 2018 | 14:32
я поняла: дна нет!