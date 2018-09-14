Апелляционный суд в Лондоне отправил на новое рассмотрение иск России к Украине о долге в 3 миллиарда долларов, — сообщает агентство Bloomberg. По мнению судьи, суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны. Теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры. Это отсрочит возможность взыскания долга в пользу России.

Решение по спору России и Украины откладывается, но Российская Федерация все еще ждет вердикта в свою пользу, — сказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что Россия уверена в объективности английского правосудия.