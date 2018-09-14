Апелляционный суд в Лондоне отправил на новое рассмотрение иск России к Украине о долге в 3 миллиарда долларов
Апелляционный суд в Лондоне отправил на новое рассмотрение иск России к Украине о долге в 3 миллиарда долларов, — сообщает агентство Bloomberg. По мнению судьи, суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны. Теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры. Это отсрочит возможность взыскания долга в пользу России.
Решение по спору России и Украины откладывается, но Российская Федерация все еще ждет вердикта в свою пользу, — сказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что Россия уверена в объективности английского правосудия.
Комментарии14
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kotbajune 14 сентября 2018 | 13:34
"По мнению судьи, суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны"
Аргументы в эк споре - оккупация, бегство Януковича...
охохлячился Лондон
snamor 14 сентября 2018 | 13:36
kotbajune: Аргументы, почему я не хочу возвращать долг.
kalimator 14 сентября 2018 | 13:53
snamor: ребята, в крыму вы скомуниздили намного больше
kotbajune 14 сентября 2018 | 14:26
kalimator:
кто мы, Екатерина Вторая, граф Орлов, адмиралы Ушаков и Нахимов? или Хрущ?
Кто из них больше?
tuman13 14 сентября 2018 | 14:01
snamor: Из всех аргументах Украины будет доследоваться только один - не было ли политического навязывания займа. Все остальный аргуманты рассматриваться не будут. Они по решению высокого суда просто несостоятельны.
ematveev 14 сентября 2018 | 13:37
kotbajune:
Суд никогда не решит дело в пользу Украины, на то есть серьезные причины.
Отсрочка, новое рассмотрение - возможно. Но это только увеличит долг Украины за счет процентов.
testmeter 14 сентября 2018 | 13:49
ematveev: "на то есть серьезные причины" ///
Огласите весь список, пожалуйста...
gadbatat 14 сентября 2018 | 14:12
ematveev:
лучше так -"за время отсрочки на рассмотрение дела долга Украины, рашистская фидерация развалилась в следствии гражданской войны, возвращать долг некому."
parasuk_ 14 сентября 2018 | 14:19
gadbatat: Или порашкина орда сама загнется и отдавать долг будет некому :)
testmeter 14 сентября 2018 | 13:36
"Антон Силуанов подчеркнул, что Россия уверена в объективности английского правосудия" /// А разве есть какие-нибудь сомнения? Английское правосудие также рассматривает текущие и будет рассматривать готовящиеся сейчас иски Украины к России за убытки, причиненные в Крыму и на Донбассе. Думаю, 3 млрд покажутся Силуанову мелочью по сравнению с общей суммой этих исков. Нехай щастить!
olenenok_zed 14 сентября 2018 | 13:56
testmeter: тогда суды английские будут необъективны.
ну так по крайне мере скажет некто Силуанов )
meteor1908 14 сентября 2018 | 13:39
Намедни шведская апелляция огорчила Газпром, теперь британская... заговор мировой закулисы ( с Марса).
piter_ug 14 сентября 2018 | 13:42
//Россия уверена в объективности английского правосудия.//
Да зря, надо было к басманному правосудию обращаться!
dzeniss 14 сентября 2018 | 14:21
"Россия уверена в объективности английского правосудия"...
Что-то новенькое в стране-Московия"! Когда травят - не объективно, когда "бабла" сшибить по-грязному, то вдруг "объективное английское правосудие". Никогда (или во всяком случае не скоро) на эту территорию придет цивилизация.
Именно поэтому все без исключения страны (кроме Сев. Кореи и т.п., да и то, подружатся с США и уберут "стену" с Кореей Южной и забудут про своего "благодетеля"), стараются быть подальше от этой "великой" территории.