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13:30, 14 сентября 2018

Апелляционный суд в Лондоне отправил на новое рассмотрение иск России к Украине о долге в 3 миллиарда долларов

Апелляционный суд в Лондоне отправил на новое рассмотрение иск России к Украине о долге в 3 миллиарда долларов, — сообщает агентство Bloomberg. По мнению судьи, суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны. Теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры. Это отсрочит возможность взыскания долга в пользу России.

Решение по спору России и Украины откладывается, но Российская Федерация все еще ждет вердикта в свою пользу, — сказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что Россия уверена в объективности английского правосудия.

Комментарии

14

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kotbajune 14 сентября 2018 | 13:34

"По мнению судьи, суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны"

Аргументы в эк споре - оккупация, бегство Януковича...

охохлячился Лондон

snamor 14 сентября 2018 | 13:36

kotbajune: Аргументы, почему я не хочу возвращать долг.

kalimator 14 сентября 2018 | 13:53

snamor: ребята, в крыму вы скомуниздили намного больше

kotbajune 14 сентября 2018 | 14:26

kalimator:

кто мы, Екатерина Вторая, граф Орлов, адмиралы Ушаков и Нахимов? или Хрущ?

Кто из них больше?

tuman13 14 сентября 2018 | 14:01

snamor: Из всех аргументах Украины будет доследоваться только один - не было ли политического навязывания займа. Все остальный аргуманты рассматриваться не будут. Они по решению высокого суда просто несостоятельны.

ematveev 14 сентября 2018 | 13:37

kotbajune:
Суд никогда не решит дело в пользу Украины, на то есть серьезные причины.
Отсрочка, новое рассмотрение - возможно. Но это только увеличит долг Украины за счет процентов.

testmeter 14 сентября 2018 | 13:49

ematveev: "на то есть серьезные причины" ///
Огласите весь список, пожалуйста...

gadbatat 14 сентября 2018 | 14:12

ematveev:
лучше так -"за время отсрочки на рассмотрение дела долга Украины, рашистская фидерация развалилась в следствии гражданской войны, возвращать долг некому."

parasuk_ 14 сентября 2018 | 14:19

gadbatat: Или порашкина орда сама загнется и отдавать долг будет некому :)

testmeter 14 сентября 2018 | 13:36

"Антон Силуанов подчеркнул, что Россия уверена в объективности английского правосудия" /// А разве есть какие-нибудь сомнения? Английское правосудие также рассматривает текущие и будет рассматривать готовящиеся сейчас иски Украины к России за убытки, причиненные в Крыму и на Донбассе. Думаю, 3 млрд покажутся Силуанову мелочью по сравнению с общей суммой этих исков. Нехай щастить!

olenenok_zed 14 сентября 2018 | 13:56

testmeter: тогда суды английские будут необъективны.
ну так по крайне мере скажет некто Силуанов )

meteor1908 14 сентября 2018 | 13:39

Намедни шведская апелляция огорчила Газпром, теперь британская... заговор мировой закулисы ( с Марса).

piter_ug 14 сентября 2018 | 13:42

//Россия уверена в объективности английского правосудия.//

Да зря, надо было к басманному правосудию обращаться!

dzeniss 14 сентября 2018 | 14:21

"Россия уверена в объективности английского правосудия"...
Что-то новенькое в стране-Московия"! Когда травят - не объективно, когда "бабла" сшибить по-грязному, то вдруг "объективное английское правосудие". Никогда (или во всяком случае не скоро) на эту территорию придет цивилизация.
Именно поэтому все без исключения страны (кроме Сев. Кореи и т.п., да и то, подружатся с США и уберут "стену" с Кореей Южной и забудут про своего "благодетеля"), стараются быть подальше от этой "великой" территории.

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