Столичный ЦСКА сможет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники»

Об этом сообщили сегодня в УЕФА.

Сразу после жеребьевки группового этапа турнира армейский клуб обратился с означенной просьбой в УЕФА. Напомню, что среди соперников ЦСКА – такие именитые клубы, как мадридский Реал и итальянская Рома. Именно этим объяснил решение играть в Лужниках Генеральный директор красно-синих Роман Бабаев. Напомню, что главная арена страны способна принять более 80-ти тысяч зрителей. В то время, как стадион ЦСКА вмещает всего 30 тысяч. По словам Бабаева, «Лужники» недавно принимали финал чемпионата мира. Этот стадион идеально подходит для проведения матчей топ-категории. Первый домашний матч армейцы должны провести 2 октября против Реала.

Ну а открывают Евросезон москвичи гостевым матчем против чешской Виктории уже 19 сентября.