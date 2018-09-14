В корпорации «Энергия» назвали фейком сообщения о новых дырках на корабле «Союз»

Ранее источники ТАСС в ракетно-космической отрасли утверждали, что в обшивке нашли новые следы работы дрелью. Они, якобы, есть внутри не только бытового отсека, но и на экране противометеоритной защиты. Источники агентства РИА «Новости», в свою очередь, отмечали, что это не новые следы, а старые.