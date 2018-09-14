В корпорации «Энергия» назвали фейком сообщения о новых дырках на корабле «Союз»
Ранее источники ТАСС в ракетно-космической отрасли утверждали, что в обшивке нашли новые следы работы дрелью. Они, якобы, есть внутри не только бытового отсека, но и на экране противометеоритной защиты. Источники агентства РИА «Новости», в свою очередь, отмечали, что это не новые следы, а старые.
Комментарии5
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arye_11 14 сентября 2018 | 13:11
То есть, следы все таки есть, но они не новые, а старые...
Да, крепко влипла Россия с этими дырами.
Оченно ситуация похожа и на дело Скрипалей и на сбитый Боинг.
Российская сторона в дикой панике мечет новые версии, как рыба икру.
И одна другой все диче и нелепее.
wuwer 14 сентября 2018 | 13:14
Слышь "Эхо".. я уже заеб...ся через каждые 15 минут чистить комп от следящих файлов
..Сори... хотя... это могут и местные провайдеры отлизывать...
Извиняюсь. если не прав... но концы найду )))
wuwer 14 сентября 2018 | 13:28
wuwer: 5 минут после моей реплики....прога фиксирует объём запросов выше трафика предоставляемого моим провайдером
Чё это? ......ребятам интересна моя подноготная... или количество стукачей,зашкаливает разумное предположение..или .все хотят отгрести бабла на сворачивание шеи соседу
seryj_wolk 14 сентября 2018 | 13:24
Пока рфики сладко спят, астронавты непрерывно сверлят и сверлят? Какой болван мог до этого додуматься. Угадайте с трех раз. Правильный ответ -Рогозин.
cromwel 14 сентября 2018 | 13:39
Может пендосы хотят космический друшлаг сделать?