Глава УПЦ Московского патриархата по состоянию здоровья не смог присутствовать на заседании Синода

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий по состоянию здоровья не смог присутствовать на заседании Синода в российской столице. Собрание проходит в эти минуты, на нем представители духовенства во главе с патриархом Кириллом обсуждают «украинский вопрос».

Митрополит Киевский Онуфрий не смог лично посетить заседание, но по видеосвязи сообщил членам Синода о положении дел в связи с назначением на Украину экзархов-представителей Константинопольского патриархата, сообщили в РПЦ. Патриарх московский Кирилл заявил, что по его информации, посланники уже прибыли в Киев и приступили к работе. Напомню, представителей константинопольской церкви направили в украинскую столицу в рамках подготовки процедуры предоставления автокефалии, то есть независимости, православной церкви на Украине. Митрополит Киевский Онуфрий счел это вмешательством в дела церкви и осудил дейтсвия Константинополя. В Московском патриархате расценили это, как вторжение на свою территорию, и пригрозили разрывом отношений за попытку легализации «украинских раскольников», так Киевский патриархат называют в РПЦ. Ответные действия Константинополю обсуждаются сейчас на заседании Священного Синода в Москве.

Напомним, что с просьбой о свободной церкви в Константинопольский патриархат обратился Петр Порошенко. В российском МИДе считают, что президент Украины таким образом пытается манипулировать темой религиозных убеждений