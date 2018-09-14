Глава ВТБ Андрей Костин предлагает отказаться в расчётах от американской валюты

Как уточняют в банке, он разработал план из четырёх пунктов: прежде всего нужно как можно скорее перейти в расчётах с иностранными государствами на другие валюты, перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в Россию. Третьим пунктом Костин называет необходимость перенаправить на российскую площадку размещение еврооблигаций, а четвёртым – лицензирование о всех участников фондового рынка.