Глава ВТБ Андрей Костин предлагает отказаться в расчётах от американской валюты
Как уточняют в банке, он разработал план из четырёх пунктов: прежде всего нужно как можно скорее перейти в расчётах с иностранными государствами на другие валюты, перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в Россию. Третьим пунктом Костин называет необходимость перенаправить на российскую площадку размещение еврооблигаций, а четвёртым – лицензирование о всех участников фондового рынка.
Комментарии17
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platonnekafrin 14 сентября 2018 | 12:36
Третий раз за утро предлагает! Пожалуй, откажусь от американской валюты в расчетах с Костиным.
danko1 14 сентября 2018 | 12:41
platonnekafrin: Населению в ответ надо принять к исполнению один пункт: закрыть долларовые и даже рублевые счета в банках и изъять оттуда деньги, пока разграбившая всё власть не закрыла их сама, как в 91ё г.
tvitov66 14 сентября 2018 | 12:49
danko1: без реформы собаки - Павлова - в 1991г союз бы мог и не развалится, так что пусть уж лучше все идет своим чередом. ИМХО не стоит мешать процессу самоликвидации
danko1 14 сентября 2018 | 12:54
tvitov66: Но счета, тем более долларовые, лучше закрыть.
Я это уже 2 года назад сделала.
tvitov66 14 сентября 2018 | 13:00
danko1: (шопотом) я на Родине вождя их даже и не открывал :) У меня даже нет и не было ни одной карточки росиянского банка ... ибо доверия не было
wuwer 14 сентября 2018 | 12:54
platonnekafrin: Будете рассчитываться в тугриках?
Боюсь предположить...где будут ваш тугрики и путин в придачу
Нее.. если луноликий костину компенсируют..на вас только плюнут... я за вас буду тогда рад...
земля вам пухом (заранее не поздравляют...не в обиду....зато дальнейший маразм увидеть вам на светит)
kryimzdick 14 сентября 2018 | 12:40
Проворовался еще один
viktorova 14 сентября 2018 | 12:43
Все, пипец. Скоро будет запрещение свободного обращения валюты и возникнет чёрный рынок и уголовная ответственность за валютные операции...
tvitov66 14 сентября 2018 | 12:51
viktorova: Как поговаривал старина Гегель:"История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса"(с)
democ 14 сентября 2018 | 12:45
Было три пункта. Теперь уже стало четыре. Греф молчит, похоже что ещё не придумал свои пункты. Очередной "стратег" от экономики... Где там остальные балаболистые "экономисты" с третьей волной Элиота по Америке?
democ 14 сентября 2018 | 12:47
democ: Эллиота (правка).
tvitov66 14 сентября 2018 | 12:55
democ: ващето по Эллиоту должно быть 5 волн ... но похоже они решили не дать даже 4-й, предполагая что смоет :)
neon001 14 сентября 2018 | 12:48
походу у никчемсвина проконсультировались...
democ 14 сентября 2018 | 12:52
Курс рубля будет какой? Или вернёмся по 0,62 рубля за штуку? Только купить их будет невозможно. Для самозанятых новая работа - переквалификация в валютные спекулянты.
citizenkane 14 сентября 2018 | 12:57
Скоро ВТБ в расчотах будет исползовать солод в бочках, дёготь, тюлений жир, солёную бруснику...
hiryrg 14 сентября 2018 | 13:02
А! Это тот, кто обозвал Джонсона уродом, а потом извинился? "Молодец" какой! И никак не остановится? Теперь вот предлагает отказаться от $. С головой у чувака явно проблемы...Но думаю, придуривается и лепит несусветную ахинею, как Лавруша...Ждем извинении.
danmestari 14 сентября 2018 | 13:02
Интересно, а на натуральный обмен Костин перейти не хочет?