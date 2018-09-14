Внеочередное заседание Священного синода РПЦ в Москве проходит в отсутствие митрополита Киевского Онуфрия

По официальным данным, он не смог приехать в Россию по состоянию здоровья. При этом был организован сеанс видеосвязи, в ходе которого Онуфрий сообщил о прибытии в Киев иерархов Константинопольского патриархата. Они займутся подготовкой предоставления автокефалии православной церкви на Украине.

Ранее в РПЦ говорили, что это грозит расколом и разрывом отношений с Константинополем.

Это ожидаемое решение, — говорил в интервью «Эху Москвы» глава информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий. Он отметил, что подобное уже происходило в недавнем прошлом и это мало повлияло на ситуацию.

Архиеписков Евстратий также отметил, что РПЦ примет решение порвать связи с Константинопольским патриархатом только после консультации с политическим руководством России.