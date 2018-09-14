Внеочередное заседание Священного синода РПЦ в Москве проходит в отсутствие митрополита Киевского Онуфрия
По официальным данным, он не смог приехать в Россию по состоянию здоровья. При этом был организован сеанс видеосвязи, в ходе которого Онуфрий сообщил о прибытии в Киев иерархов Константинопольского патриархата. Они займутся подготовкой предоставления автокефалии православной церкви на Украине.
Ранее в РПЦ говорили, что это грозит расколом и разрывом отношений с Константинополем.
Это ожидаемое решение, — говорил в интервью «Эху Москвы» глава информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий. Он отметил, что подобное уже происходило в недавнем прошлом и это мало повлияло на ситуацию.
Архиеписков Евстратий также отметил, что РПЦ примет решение порвать связи с Константинопольским патриархатом только после консультации с политическим руководством России.
Комментарии8
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sensei54 14 сентября 2018 | 12:38
примет решение порвать связи с Константинопольским патриархатом только после консультации с политическим руководством России.
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А кто у нас в руководстве-то? Ребята из КеГеБе, поголовно.
А кто у нас выявлял верующих офицеров для последующего их увольнения "без мундира и пенсии"?
Правильно, КеГеБе.
Очень плодотворная будет консультация.
nina51 14 сентября 2018 | 12:54
sensei54: евстратий-хохловратий )))
zolingen 14 сентября 2018 | 12:42
Архиеписков Евстратий также отметил, что РПЦ примет решение порвать связи с Константинопольским патриархатом только после консультации с политическим руководством России.
О как?! А разве у нас церковь не отделена от государства? Или главный поп рф уже не гундяев?
zibex 14 сентября 2018 | 12:51
Гуню за провал могут разжаловать до генерал-майора
gригорьич 14 сентября 2018 | 12:53
Однажды осенью, обходя отдаленные окpестности Онежского озеpа, отец Онyфpий обнаpyжил около омyта оголеннyю отpоковицy Ольгy, озабоченнyю омовением одежд.
- О, Ольга! Отдайся! - обхаживал Ольгy отец.
- Оное оплачивается, - обдyмав, ответствовала Ольга.
- Озолочy, облигациями осыплю! - обещал Ольге отец Онyфpий.
- Отpадно, - ответствовала Ольга.
Отлюбив Ольгy, отец Онyфpий от оплаты Ольге обещанного оклада отказался. Обозленная Ольга огpела отца Онyфpия оглоблей. Отец Онyфpий окочypился.
vlabumur 14 сентября 2018 | 12:57
Попы были,есть,и будут ЕСТЬ.
anndrew 14 сентября 2018 | 13:00
Что любопытно в заседании Синода по поводу УПЦ (МП) сам глава УПЦ (МП) Онуфрий участия не принимает. Зато консультации с руководством РФ - предусмотрены. По-моему это очень характерное поведение.
wuwer 14 сентября 2018 | 13:03
Он же не идиот...освеживать семинарские проделки старщекурсников...
тут же" старший" брат в возбуждённом сос тоянии.....маршаловские звёзды НКВД не на полшестого!!!!
Обрубают бабло...орангутанг орёт...последний брюлик в 100 карат вставил...ещё надо