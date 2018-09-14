В посольстве РФ в Швейцарии не располагают информацией о задержании двух российских агентов

Материалы по теме В Нидерландах арестовали россиян по подозрениям в попытке украсть данные из лаборатории в Швейцарии Она, как сообщается, в частности занималась расследованием отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери…

В посольстве России в Швейцарии не располагают информацией о задержании двух российских агентов по подозрению в шпионаже за швейцарской лабораторией, которая изучала применённые в Солсбери и Сирии химические вещества. Статья в одной из местных газет вызывает удивление, сказали Интерфаксу в дипмиссии, и предположили, что это очередной виток антироссийской кампании.

Газета Тагес Анцайгер утверждает, что два российских агента были задержаны в Нидерландах весной и были высланы на родину.