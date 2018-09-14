В посольстве РФ в Швейцарии не располагают информацией о задержании двух российских агентов
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12:00 В Нидерландах арестовали россиян по подозрениям в попытке украсть данные из лаборатории в Швейцарии
Она, как сообщается, в частности занималась расследованием отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери…
В посольстве России в Швейцарии не располагают информацией о задержании двух российских агентов по подозрению в шпионаже за швейцарской лабораторией, которая изучала применённые в Солсбери и Сирии химические вещества. Статья в одной из местных газет вызывает удивление, сказали Интерфаксу в дипмиссии, и предположили, что это очередной виток антироссийской кампании.
Газета Тагес Анцайгер утверждает, что два российских агента были задержаны в Нидерландах весной и были высланы на родину.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 12:36
Отстаньте от росдипработников, не мешайте им работать с коксом!
ostapba 14 сентября 2018 | 12:51
Дуэт???
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.......Только скажи, Дальше нас двое. Только огни Аэродрома. Мы убежим, Нас не догонят. Дальше от них, Дальше от дома. Ночь - проводник, Спрячь наши тени. За облака, За облаками. Нас не найдут, Нас не изменят. Им не достать Звезды рукам. Небо дрожжит, ночь на ладони. Нас не догонят, на сне догонят. Небо дрожжит, ночь на ладони. Нас не догонят, на сне догонят. Нас не догонят...
kryimzdick 14 сентября 2018 | 12:57
ostapba: Теперь Сидоров и Бошуров
timwlad90 14 сентября 2018 | 13:01
mikhail_spb_: Отстаньте от росдипработников, не мешайте им работать с коксом!
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Ну вообще по сведением западных СМИ,туристам обвинё1нных в шпионаже дали 24 часа чтобы покинули страну.
Так что об этом никто не уведомляет консульства и посольства.
Такое бывает,по вызову приезжают а затем работают .
Сходу высылают и запрет на пять лет посещать страну.Не думаю что высылаемый за работу по "чёрному" сообщает об этом в посольство или в консульство .
Грузин так партиями по 70 человек сейчас высылают из Германии.Все "шпионы" до единого.
kaplan911 14 сентября 2018 | 12:47
\\ СМИ узнали о попытках «российских агентов» шпионить за лабораторией в Швейцарии
Двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц, который занимается исследованием биологического и химического оружия, однако их задержали в Гааге и выслали. Об этом сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger по итогам совместного расследования с нидерландской газетой NRC Handelsblad.\\
Интересно, что они там курят в Швейцарском посольстве России, аргентинский кокс?!
kaplan911 14 сентября 2018 | 12:50
А пока наши тупят......
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