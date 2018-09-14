Срочные сообщения приходят из Греции. Верховный суд постановил выдать россиянина Александра Винника в Россию. О том, что это произойдет, ранее предупреждал его греческий адвокат. На выдаче россиянина настаивали и в других странах, в частности, в Соединенных Штатах. Его подозревают в махинациях с биткоинами.