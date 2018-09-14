Верховный суд постановил выдать россиянина Александра Винника в Россию
Срочные сообщения приходят из Греции. Верховный суд постановил выдать россиянина Александра Винника в Россию. О том, что это произойдет, ранее предупреждал его греческий адвокат. На выдаче россиянина настаивали и в других странах, в частности, в Соединенных Штатах. Его подозревают в махинациях с биткоинами.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 12:34
Надеюсь, на Родине его наградят по заслугам?
alexsokoll 14 сентября 2018 | 12:38
mikhail_spb_:
Главное, что на родину вернётся, если греки не зассат мирового терориста - США.
kottigr1 14 сентября 2018 | 12:41
alexsokoll: Зачем России преступники.. ? Их итак уже девать здесь некуда..
tvitov66 14 сентября 2018 | 12:46
mikhail_spb_: /Надеюсь, на Родине его наградят по заслугам?
Если с биткойнами приедет, то безусловно - ибо условия ставит владелец Земли Русской и Владыка всех битков
bja_1950 14 сентября 2018 | 12:41
Тебя посодють. А ты не воруй!