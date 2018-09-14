Частная компания SpaceX подписала соглашение для полета туриста вокруг Луны
Сами по себе такие мероприятия не несут научной ценности, но они могут расширить возможность для изучения космоса, — сказал «Эху Москвы» издатель научно-популярного интернет-издания «N+1» Андрей Коняев.
Подробности о том, когда состоится полет и кто именно будет туристом, станут известны в понедельник.
Комментарии3
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lenin3 14 сентября 2018 | 12:09
Предлагаю от России послать туристами Бошарова и Петрова:они так любят путешествовать везде вдвоём,смотреть достопримечательности,заодно и дырку просверлят...)))
balticfair Игорь Хоботов 14 сентября 2018 | 12:21
lenin3: А я бы скинулся на Путина. Он большой любитель полетать. Эх, еще бы в отделяемой капсуле, да на поверхность, да с российским флагом. Этакий зеленый вежливый человечек. Было бы круче чем Крымнаш
stichirichi 14 сентября 2018 | 13:03
Работает SpaceX, а не "дырки сверлит"