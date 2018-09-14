Частная компания SpaceX подписала соглашение для полета туриста вокруг Луны

Сами по себе такие мероприятия не несут научной ценности, но они могут расширить возможность для изучения космоса, — сказал «Эху Москвы» издатель научно-популярного интернет-издания «N+1» Андрей Коняев.

Подробности о том, когда состоится полет и кто именно будет туристом, станут известны в понедельник.