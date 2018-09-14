Россия предложит США совместно выйти в открытый космос, чтобы удостовериться в отсутствии сквозной дыры в корабле Союз
Россия предложит США совместно выйти в открытый космос, чтобы удостовериться в отсутствии сквозной дыры в корабле «Союз». Об этом сообщил агентству РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
Последний раз совместный выход российских космонавтов и американских астронавтов был в 2009 году.
Ранее в правительстве и Роскосмосе призывали не делать поспешных выводов, в том числе, о причастности американских астронавтов к повреждению обшивки «Союза».
Комментарии6
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gordy 14 сентября 2018 | 12:15
Что за бред: если бы не было сквозной дыры, то как из корабля мог уходить наружу воздух?
aleoko 14 сентября 2018 | 12:26
Перед выходом надо обыскать российский скафандр. Вдруг шило в кармашке?
sergeev67 14 сентября 2018 | 12:31
А почему надо американцам это предлагать? Если те посмотрят и убедятся в наличии/отсутствии сквозной дыры, то тут же признают, что это они виноваты в утечке воздуха?
Если Рогозину надо убедиться в чем то, так пусть посмотрит и убедится. Да пусть хоть сам с циркулем в открытый космос летит.
blahovdav 14 сентября 2018 | 12:40
Странной предложение... Обязательно ли было прыгать в воду, что бы проверить: а нет ли пробоины в Титанике??
zolingen 14 сентября 2018 | 12:44
Куражаться рогозины. Думаю это последний совместный полет.
byaka50 14 сентября 2018 | 13:00
Сначала трещина, потом отверстие, теперь дыра. В конце объявят, что станция давно рухнула?