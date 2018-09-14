В Москве в эти минуты проходит внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви
Его созвали из-за решения Константинопольского патриархата начать процедуру предоставления автокефалии православной церкви на Украине. Для этого нет законных оснований, считает глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий.
Ранее в РПЦ говорили, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинополем в случае легализации украинских раскольников.
Комментарии13
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ura_123 14 сентября 2018 | 12:08
Совет директоров ЗАО РПЦ ))))
Слияние и поглощение...
Не,наверняка госкорпорация РПЦ)
danko1 14 сентября 2018 | 12:18
ura_123: Провалил глава торгового дома РПЦ задание Кремля по развалу Украины.
Теперь ненасытный до злата и недвижимости безбожник Гундяев такого дохода лишится.
А следом ведь и зарубежная церковь этот торговый
pro_hanov 14 сентября 2018 | 12:09
В повестке дняч два пункта:
1. Проклясть всех русофобов, особенно хохлов.
2. В заповеди "Не укради!" убрать частицу "Не".
glotze7 14 сентября 2018 | 12:19
pro_hanov: Думаю, Гундяева в ГД изберут. Единогласно. За очередную победу над разумом.
citizenkane 14 сентября 2018 | 12:45
pro_hanov:
3. И отраву наити такую шоб вкусна и никто потом непонял от чего ета гадина констинтанополская сдохла!
vik_tor 14 сентября 2018 | 12:14
Разорвут все ...
kondrakr 14 сентября 2018 | 12:14
А толку прекращать евхаристическое общение из за политики? На развитие событий в Украине это если и повлияет, то выгодным для Киевского и всея Руси патриархата образом.
tv_victim 14 сентября 2018 | 12:15
Бюрократия в рясах....
vlabumur 14 сентября 2018 | 12:19
Попы были,есть,и будут ЕСТЬ.
i_c_e 14 сентября 2018 | 12:19
То есть теперь РПЦ раскольничьей станет. Но, с другой стороны, чем они «хуже» государства…
pedrobutylkovich 14 сентября 2018 | 12:27
i_c_e: То есть теперь РПЦ раскольничьей станет
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Скорее Варфоломея сана лишат...
gригорьич 14 сентября 2018 | 12:21
Церковь, ставшая придатком страны-изгоя, становится изгоем.
citizenkane 14 сентября 2018 | 12:42
Пилите Гундя, пилите - они золтие!