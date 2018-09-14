В Москве в эти минуты проходит внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви

Его созвали из-за решения Константинопольского патриархата начать процедуру предоставления автокефалии православной церкви на Украине. Для этого нет законных оснований, считает глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий.

Ранее в РПЦ говорили, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинополем в случае легализации украинских раскольников.