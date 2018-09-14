В Нидерландах арестовали россиян по подозрениям в попытке украсть данные из лаборатории в Швейцарии
Она, как сообщается, в частности занималась расследованием отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Двух предполагаемых российских агентов задержали в Гааге по подозрению в шпионаже еще весной, а затем их выслали в Москву. Об этом пишет нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарская Tages Anzeiger — они провели совместное расследование. По их данным, россияне вели наблюдение за лабораторией Spiez которая находится в подчинении швейцарских властей. В последние месяцы она занималась расследованием химических атак в Сирии, а также покушением на Скрипалей. Напомню, что весной глава российского МИДа Сергей Лавров со ссылкой на исследование именно этой лаборатории заявил, что при отравлениив Солсбери использовали не «Новичок», а вещество BZ, которое стоит на вооружении НАТО. В Spiez позже опровергли это утверждение.
Между тем, швейцарские правоохранители подтвердили информацию о задержании весной предполагаемых российских агентов. Они сообщили, что в ходе операции была предотвращена угроза «критической инфраструктуре» страны. При этом там не стали раскрывать подробностей. А в лаборатории Spiez информацию о возможном шпионаже комментировать не стали, но сообщили, что не так давно на нее была совершена хакерская атака.
Между тем, посольство России в Швейцарии заявило, что не располагает информацией о задержании двух российских агентов. Там также отметили, что расследование, которое опубликовали СМИ, «вызывает много вопросов» и складывается впечатление, что это «очередной виток антироссийской компании».
Комментарии23
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pro_hanov 14 сентября 2018 | 12:05
Русофобы задержали очередных мирных туристов, которые интересовались таблетками для ЗОЖ.
osinizatorecha 14 сентября 2018 | 12:09
pro_hanov: Повсюду путенские ахенты воруют секреты для нового рецепта новичков.
rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 12:12
В Нидерландах арестовали россиян по подозрениям в попытке украсть данные из лаборатории в Швейцарии. Она, как сообщается, в частности занималась расследованием отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери...
Швейцарцы и голландцы тоже замешаны в отравлении Скрипалей? Похоже все европейские страны в этом замазаны.
kotbajune 14 сентября 2018 | 12:14
"По её данным, двое россиян были задержаны в Нидерландах и высланы на родину."
Т.е. не дипломаты, простые граждане совершили преступление против государства (шпионаж) и... отпущены на Родину?!
Это что, анти-Скрипали 2.0?
kit07_12 14 сентября 2018 | 12:28
kotbajune: Интересный поворот событий.
Если Скрипалей отравил Кремль, зачем ему понадобилось шпионить и красть данные из швейцарской лаборатории, касающиеся отравлением Скрипалей? Ведь там по логике кроме того, что Скрипалей отравили Новичком, ничего не должно быть? Непонятки.
Вот если предположить, что Кремль не знает, чем точно отравили Скрипалей, и хочет это узнать, тогда понятен интерес российских шпионов к этой швейцарской лаборатории.
book_publisher 14 сентября 2018 | 12:30
- Протухшая "новость" полу-годовой давности. Две газетёнки пытаются поднять свои рейтинги на фоне интервью RT.
kottigr1 14 сентября 2018 | 12:25
rpmcmurphy: Компания Mars из Великобритании планирует выпустить партию популярного батончика Twix под новым названием.. Как говорят информированные источники, называться этот шоколадный батончик из серии «Сладкая парочка», будет предположительно как "Новичок ГРУ"..
kit07_12 14 сентября 2018 | 12:30
kottigr1: Еще один вариант названия можно предложить: левая половинка твикс будет называться Хайли, а правая Лайкли
kottigr1 14 сентября 2018 | 12:39
kit07_12: Это название больше подойдет для сухого овсяного печенья "Кремлевское".. Можно кстати чередовать с выпуском пустых упаковок с запиской внутри "Нас там нет!"...
kit07_12 14 сентября 2018 | 12:49
kottigr1: Женскую прокладку можно назвать "Госдеповская"... Все эховские оппозиционерки, начиная с альбац и заканчивая Фельгенгауэр, на нее перейдут. Ножик для резки бумаги, ну или там кухонный, можно назвать "Борис Гриц"...
glotze7 14 сентября 2018 | 12:16
osinizatorecha: Не так - повсюду ловят рукожопых агентов Вована.
kottigr1 14 сентября 2018 | 12:17
osinizatorecha: Двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц, который занимается исследованием биологического и химического оружия - это назначенные лаборатории ОЗХО(Организация по запрещению химического оружия). Эксперты этого института провели в последние месяцы исследования как газовых атак в Сирии, так и вещества, при помощи которого был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
arye_11 14 сентября 2018 | 12:06
Дерганье российской стороны в деле Скрипалей становится все нелепее и все судорожнее.
Почему-то на ум приходит слово "агония".
rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 12:15
arye_11:
Гразножопик израильский, ты новость хоть прочитал? Россияне занимались расследованием Скрипалей и в рамках следствия задавали вопросы.
arye_11 14 сентября 2018 | 12:19
rpmcmurphy:
Патря.
А ты прочитал мое вчерашнее послание к тебе?
Напомню.
Если в России будет создана "Партия Грязножопых", то я вижу тебя её техническим секретарем.
Председателем тебя не изберут.
Недостаточно вонюч и грязножоп.
rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 12:30
arye_11:
У нас много таких партий, к примеру "Яблоко" (Тапуах), ПоРНАС, "Сослидарность", "Россия будущего"...
kit07_12 14 сентября 2018 | 12:42
arye_11: //Если в России будет создана "Партия Грязножопых"//
Эта партия уже есть, Леша Навальный пытается зарегистрировать ее в Минюсте под названием "Партия прогресса".
//Председателем тебя не изберут.
Недостаточно вонюч и грязножоп. //
А ты, Арьюша, достаточно вонюч и грязножоп, а еще и пархатен, потому предлагаю тебе избрать председателем эховской партии "Шнобели из хуцпы", а Майкушу твоим замом.
timwlad90 14 сентября 2018 | 12:39
arye_11: Дерганье российской стороны в деле Скрипалей становится все нелепее и все судорожнее.
Почему-то на ум приходит слово "агония".
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Ну вообще агония у евреев в Европе и в Израиле.
Денег нет,спонсоры кинули и евреи остаются один на один с Хамасом и Хизбалой и ИРАНОМ У ГРАНИЦ ИЗРАИЛЯ!!!
За вылазки "люксембургского спецназа" в интересах еврейского рабовладельческого обогащения из Израиля придётся отвечать по полной.
Израилю давали возможность решить проблему с Хамасом в операции "несокрушимая скала",но всё обернулось мафиозной разборкой с конкурентами .
Так ,что Евреев и Израиль как и Украину с их политикой необузданной алчной погоней за наживой любой ценой естественно никто более "крышевать" не будет .
У сам их полицейских Израиля сопровождающих евреев Хасидов на Украину волосы встали дыбом от того разврата от поглощения наркоты и всеобщего блядства превращающие всё в помойку.
Хорошо хоть это было на УКраине где это норма для всех.
В других странах пребывание евреев обходится Израилю в десятки миллионов долларов для оплачивания штрафов и покрытия убытков.
И в это спонсоры не желают более финансировать.
Так что агония у евреев проживающие в блядстве и в наркотическом угаре тратя на это чужие деньги.
democ 14 сентября 2018 | 12:09
Тоже приезжали посмотреть на местные достопримечательности...?
vlabumur 14 сентября 2018 | 12:15
и складывается впечатление, что это «очередной виток антироссийской компании»
+++++++++++++++++++++++++++
Хреново все складывается.А будет хуже.
vikwlad 14 сентября 2018 | 12:23
vlabumur: "Хреново все складывается."
Чем хуже для кремлёвской ОПГ, тем лучше для России
kaplan911 14 сентября 2018 | 12:19
Ну как тут не поржать?!
zurrog_ 14 сентября 2018 | 12:28
У Швейцарии есть репутация. У России больше нет. 10 - 0 в пользу Швейцарии.