В Нидерландах арестовали россиян по подозрениям в попытке украсть данные из лаборатории в Швейцарии

Она, как сообщается, в частности занималась расследованием отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Двух предполагаемых российских агентов задержали в Гааге по подозрению в шпионаже еще весной, а затем их выслали в Москву. Об этом пишет нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарская Tages Anzeiger — они провели совместное расследование. По их данным, россияне вели наблюдение за лабораторией Spiez которая находится в подчинении швейцарских властей. В последние месяцы она занималась расследованием химических атак в Сирии, а также покушением на Скрипалей. Напомню, что весной глава российского МИДа Сергей Лавров со ссылкой на исследование именно этой лаборатории заявил, что при отравлениив Солсбери использовали не «Новичок», а вещество BZ, которое стоит на вооружении НАТО. В Spiez позже опровергли это утверждение.

Между тем, швейцарские правоохранители подтвердили информацию о задержании весной предполагаемых российских агентов. Они сообщили, что в ходе операции была предотвращена угроза «критической инфраструктуре» страны. При этом там не стали раскрывать подробностей. А в лаборатории Spiez информацию о возможном шпионаже комментировать не стали, но сообщили, что не так давно на нее была совершена хакерская атака.

Между тем, посольство России в Швейцарии заявило, что не располагает информацией о задержании двух российских агентов. Там также отметили, что расследование, которое опубликовали СМИ, «вызывает много вопросов» и складывается впечатление, что это «очередной виток антироссийской компании».