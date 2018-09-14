В Болгарии проходит Чемпионат мира по художественной гимнастике

Российские спортсменки, по традиции, вне конкуренции.

5 комплектов наград уже разыграны на Чемпионате мира. И везде лучшими становились российские гимнастки. Которые выиграли командное первенство, а также стали лучшими в индивидуальных упражнениях. Особо стоит отметить Дину Аверину, ставшую в Варне четырехкратной чемпионкой мира. Еще одна награда высшей пробы – в коллекции Александры Солдатовой. Которая, не смотря на победу в упражнениях с лентой, получила накануне порцию критики от главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Дело в том, что в финале спортсменка получила более низкие оценки, чем в квалификации. Сегодня Солдатова будет отстаивать честь страны в самом престижном виде художественной гимнастики – индивидуальном многоборье.

Всего на Чемпионате мира будет разыграно 9 комплектов медалей.