Z Архив новостей новости
5 1 6 278
11:32, 14 сентября 2018

В Болгарии проходит Чемпионат мира по художественной гимнастике

Российские спортсменки, по традиции, вне конкуренции.

5 комплектов наград уже разыграны на Чемпионате мира. И везде лучшими становились российские гимнастки. Которые выиграли командное первенство, а также стали лучшими в индивидуальных упражнениях. Особо стоит отметить Дину Аверину, ставшую в Варне четырехкратной чемпионкой мира. Еще одна награда высшей пробы – в коллекции Александры Солдатовой. Которая, не смотря на победу в упражнениях с лентой, получила накануне порцию критики от главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Дело в том, что в финале спортсменка получила более низкие оценки, чем в квалификации. Сегодня Солдатова будет отстаивать честь страны в самом престижном виде художественной гимнастики – индивидуальном многоборье.

Всего на Чемпионате мира будет разыграно 9 комплектов медалей.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

yralez 14 сентября 2018 | 12:58

Стараются понравитьсе дедушке.

Самое обсуждаемое

Новости

Лондон назвал лживым интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Британское правительство не принимает заявление Баширова и Петрова о том, что они являются обычными туристами…

5 58 6 21452
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 234 6 24652 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 154 6 16393 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Партия перемен объявляет вознаграждение тому, кто найдет Петрова и Боширова Ведь что эти англичане удумали? Взяли двух простых работяг, маленьких людей, в шапочках, в куртках-дутиках, с духами, как исусиков, в интернет повесили. И это всё на глазах у Лаврова…

5 116 6 38458 07.09
Kполитика, скрипаль, преступления, рф, великобритания, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 190 6 20587 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Бритоголовая дипломатия Не  моргнув глазом, послы, видно, привычные к хамскому стилю русской дипломатии, разошлись. Новые санкции неизбежны и заслужены…

5 60 6 11330 07.09
Kполитика, скрипаль, великобритания, рф, санкции, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 81 6 12634 07.09
Kобщество, расследования, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 170 6 19722 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, которую они откопали Если судить по последним открытиям, то лопата уткнулась в монолит советского строя и дальше не пошла…

5 75 6 29129 07.09
Kполитика, общество, рф, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 106 6 13038 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 64 6 8082 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1519 6 195562 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 81 6 11223 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 253 6 36308 08.09
Kправославие, рпц, события
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 90 6 13394 10.09
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Мальвину из «Приключений Буратино» ещё не вырезают? Эта девочка — Зина. Ее Мама Надежда, как назло, не разделяет мнения учителей школы, что с такими розовыми волосами в школу ходить нельзя. Исключать за это девушку из школы, и не стесняться это подтвердить письменно…

5 502 6 77651 08.09
Kдети, школа, образование, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Глава ВТБ Андрей Костин предлагает отказаться от американской валюты Он сказал, что разработал план из трёх пунктов…

5 50 6 31583
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 218 6 178064 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 72 6 21553 12.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 291 6 419660 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1519 6 195562 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7254280
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3657169

Сегодня в эфире