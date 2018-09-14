Два человека пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей на юге Франции

Инцидент произошёл минувшей ночью. Как передаёт Франс-пресс, 32-летний мужчина направил свою машину на посетителей бара, которые стояли на тротуаре перед заведением. Очевидцы утверждают, что он кричал «Аллах, Акбар», пытался бежать, но сразу был задержан. Прокуратура открыла дело по статье «Покушение на убийство».