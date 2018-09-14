Два человека пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей на юге Франции
Инцидент произошёл минувшей ночью. Как передаёт Франс-пресс, 32-летний мужчина направил свою машину на посетителей бара, которые стояли на тротуаре перед заведением. Очевидцы утверждают, что он кричал «Аллах, Акбар», пытался бежать, но сразу был задержан. Прокуратура открыла дело по статье «Покушение на убийство».
Комментарии3
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cromwel 14 сентября 2018 | 11:42
Представитель самой миролюбивой религии. Как сказал наш пахан, у террористов нет национальности!.
haldey 14 сентября 2018 | 11:47
cromwel: Врет, ей богу врет, у террора есть национальность. И это американская национальность. Ими обучена, ими воспитана, ими вооружена((( Демократия называется)))
len56 14 сентября 2018 | 12:12
haldey: отмороженные ослоёпы должны выгнать французов с их исконной земли,чтобы помойка была не только в Ослоёпии,а везде!
питер и москва уже чернее чёрного...