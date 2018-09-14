Ураган «Флоренс» приблизился к Восточному побережью Соединённых Штатов

Скорость ветра снизилась до 135 километров в час. На Южную и Северную Каролину обрушились проливные дожди, которые привели к подтоплениям. В результате десятки тысяч человек остались без электричества. Метеорологи отмечают, что в ближайшее время ситуация в этих штатах может ухудшиться.

Ранее Дональд Трамп говорил, что специальные службы хорошо подготовились к урагану.

Из-за урагана в США отменили более 1700 авиарейсов.