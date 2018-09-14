Ураган «Флоренс» приблизился к Восточному побережью Соединённых Штатов
Скорость ветра снизилась до 135 километров в час. На Южную и Северную Каролину обрушились проливные дожди, которые привели к подтоплениям. В результате десятки тысяч человек остались без электричества. Метеорологи отмечают, что в ближайшее время ситуация в этих штатах может ухудшиться.
Ранее Дональд Трамп говорил, что специальные службы хорошо подготовились к урагану.
Из-за урагана в США отменили более 1700 авиарейсов.
Комментарии3
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rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 11:39
В США выросло количество пострадавших от взрывов газа.
К расследованию взрывов подключились ФБР и Национальный совет по безопасности на транспорте США.
В результате утечек газа и взрывов в трех населенных пунктах американского штата Массачусетс пострадали 16 человек, один из них погиб. Об этом сообщает CBS Boston в пятницу, 14 сентября.
Отмечается, что в городе Лоуренс погиб 18-летний Леонел Робсон. Он находился в машине возле дома, когда на нее упала дымовая труба. Также в этом городе от взрывов пострадали 13 человек, один из которых в критическом состоянии.
В городах Андовер и Северный Андовер пострадали еще три человека.
К расследованию причин инцидента подключились ФБР и Национальный совет по безопасности на транспорте США. Предполагается, что причиной стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. Накануне она предупреждала жителей о работах в своей сети...
alexsokoll 14 сентября 2018 | 11:43
Бог всё видит.
ugas 14 сентября 2018 | 12:38
С нас бы хватило одного такого ураганчика. И не думаю, что кто-то озаботился бы, куда же делась эта бедная страна.