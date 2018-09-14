Россия предложит США совместно выйти в открытый космос, чтобы удостовериться в отсутствии сквозной дыры в корабле «Союз». Об этом сообщил агентству РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

Последний раз совместный выход российских космонавтов и американских астронавтов был в 2009 году.

Ранее в правительстве и Роскосмосе призывали не делать поспешных выводов, в том числе, о причастности американских астронавтов к повреждению обшивки «Союза».