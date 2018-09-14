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11:30, 14 сентября 2018

Россия предложит США совместно выйти в открытый космос, чтобы удостовериться в отсутствии сквозной дыры в корабле Союз

Россия предложит США совместно выйти в открытый космос, чтобы удостовериться в отсутствии сквозной дыры в корабле «Союз». Об этом сообщил агентству РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
Последний раз совместный выход российских космонавтов и американских астронавтов был в 2009 году.
Ранее в правительстве и Роскосмосе призывали не делать поспешных выводов, в том числе, о причастности американских астронавтов к повреждению обшивки «Союза».

Комментарии

19

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lenin3 14 сентября 2018 | 11:36

Ух,ё-моё,так была дыра или нет?Или была,но российский космонавт Андропов в ушанке героически её заделал и хочет показать проклятым пиндосам,шо он их спас(а за это,типа,можно и грин-карту ему дать)...)))

haldey 14 сентября 2018 | 11:43

lenin3: Да заделали мы вашу дыру))) Дебилы американские, идите трахайте свою мамзель, вам только в песочнице играть)))
А теперь сами, сами, на своих кораблях, в своих скафандрах, если надо выти в космос))) Вы же на луну вроде летали, что ж так опустились в развитии? Это деградация, или не было никакого такого развития, о котором вы тут на весь мир свистели)))

kottigr1 14 сентября 2018 | 11:45

haldey: И не пускать проклятых "пиндосов" обратно, пока не признают свои ошибки.. !!!

rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 11:49

Россия предложит США совместно выйти в открытый космос, чтобы удостовериться в отсутствии сквозной дыры в корабле Союз...

Это небезопасно, ведь если американский астронавт-вредитель ещё на борту, то в открытом космосе он попытается перерезать шланги или повредить скафандр нашему космонавту.

wuwer 14 сентября 2018 | 11:55

haldey: Арёл вяликий...загляни-ка ты в расходы финансовые,..чё-скока отстёгивает на "наши" достяжения ( не забуть поделить нашинские на 10 - на отстёжку, утруску, усушку, отсоску)...
такие дянжищи..да мимо моего кармана... а если половину отхреначить?.
уууфффф...ну не будем борзеть ...остановимся на 90%

sim202_ 14 сентября 2018 | 11:37

Интересно, САМ полетит?

tremens_delirium 14 сентября 2018 | 11:41

sim202_: ✄  Интересно, САМ полетит?   ✄

По просьбе экипажа
На «Мир» без лишних слов
Примчатся в космос даже
Боширов и Петров.

haldey 14 сентября 2018 | 11:37

Зачем этим истеричкам потакать? Хотят внепланово вернуться на землю, пусть илон маск их опускает, он же корабли в космос отправляет мульон в день, или тако молодец не может обеспечить до сих пор пилотируемый полет? Ну пусть памперсов пришлет идиотам)))

gennady_77 14 сентября 2018 | 11:38

наверное, именно так в наса перевели слова русского космонавта "пошли выйдем!"?

zollendorf 14 сентября 2018 | 11:38

Предлагайте. Посмеемся.

zorkiy2016 Андрей Шкадов 14 сентября 2018 | 11:41

А понятые кто будут?

platonnekafrin 14 сентября 2018 | 11:50

Видно, очень скоро с неба посыпятся астронавты, дрели и остатки той материи, из которой МКС сшили.

harra 14 сентября 2018 | 12:01

Это фсе уродец Обама.... Он еще и в подъезде на гадил....

zurrog_ 14 сентября 2018 | 12:02

И на МКС Россия умудрилась навязать конспирологию и истерию. И в космосе - враньё и подозрительность. Во истину - Путин - он везде.

jamba 14 сентября 2018 | 12:02

- На волю, на волю! Еб####ь оно все конем, свободы хочу, свободы! - твердил астронавт Петров-Боширьян, высверливая очередную дырку в корпусе МКС. Экипаж корабля мирно спал и ничего не подозревал, капли пота отделялись от лица Петрова-Боширьяна и смешивались с зернами красной икры, которой накануне, ужинал экипаж. Несколько икринок, выпавших из чьего то рта, свободно парили сейчас в невесомости.
- Вот, хочу как они, свободно парить, без этого д#####ма, надоело все! - прицеливаясь, чтобы высверлить очередную дыру, подумал астронавт;)))))

harra 14 сентября 2018 | 12:06

jamba: Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать... (с) )))

jamba 14 сентября 2018 | 12:08

harra: ;))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ly4_sveta 14 сентября 2018 | 12:10

Главное вбросить заведомую ложь в
информационное пространство, а потом
начать жевать-пережевывать-давиться.
Есть отверстие, нет отверстия, одно, два
или с десяток, американцы «идиоты» жить
не желают, губят и себя в том числе, плюя
на всех и вся. Камикадзе какие-то...))) А
попроще пути не было?

lynat 14 сентября 2018 | 12:29

Не пойдут американцы. Они же понимают, что там, в открытом космосе, придется к кацапу, без свидетелей, поворачиваться спиной...

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