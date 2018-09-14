Российские агенты пытались получить данные о швейцарской лаборатории, которая занимается химическим оружием
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на газету Tages Anzeiger. По её данным, двое россиян были задержаны в Нидерландах и высланы на родину. В операции также были задействованы британские спецслужбы. Официальные структуры эту информацию предпочитают не комментировать.
Комментарии17
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kryimzdick 14 сентября 2018 | 11:35
Еще одна сладкая парочка
kottigr1 14 сентября 2018 | 11:40
kryimzdick: Это явный поклеп.. Просто пара влюбленных россиян с военной выправкой, торгующие БАДами хотели оттянутся "по-полной" на улице красных фонарей..
kotbajune 14 сентября 2018 | 11:40
"По её данным, двое россиян были задержаны в Нидерландах и высланы на родину."
Т.е. не дипломаты, простые граждане совершили преступление против государства (шпионаж) и... отпущены на Родину?!
Это что, анти-Скрипали 2.0?
viktorova 14 сентября 2018 | 12:25
Теперь понятно, почему эти два гомика в Швейцарию часто летали. И там обделались, пришлось их менять. А на фоне всего скандала сменщиков вычислили...
vasya_von_smetankin 14 сентября 2018 | 11:37
Этоопятьнемы!
detul 14 сентября 2018 | 11:51
vasya_von_smetankin: Это Вы сейчас о швейцарцах ? У которых не может быть лаборатории, разрабатывающей химическое оружие. … Или такая лаборатория в Швейцарии есть? Под патронажем британских спецслужб ….
kottigr1 14 сентября 2018 | 12:15
detul: Не свисти.. Двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц, который занимается исследованием биологического и химического оружия - это назначенные лаборатории ОЗХО. Эксперты этого института провели в последние месяцы исследования как газовых атак в Сирии, так и вещества, при помощи которого был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
detul 14 сентября 2018 | 12:35
kottigr1: Ну так то, что лаборатория аккредитована при ОЗХО вовсе не значит, что она не делает химическое оружие. А то, что Британия пытается превратить ОЗХО из экспертной организации в организацию с функциями дознания и вынесения обвинений, как раз и заставляет разобраться в вопросе - исследуют швейцарцы, или производят.
kottigr1 14 сентября 2018 | 12:43
detul: С Вашей логикой и киоски "Газ-вода" могут быть заподозрены в производстве химического оружия.. Может быть проще Вам поумерить полет своих фантазий ?
cromwel 14 сентября 2018 | 11:39
Наверно опять два любителя фитнеса и швейцарских соборов. Туристы однако...
detul 14 сентября 2018 | 12:01
cromwel: Как раз в этом случае не туристы, а работники российских спецслужб, которым поручено перекрыть каналы поставок и найти места изготовления химического оружия, которое британские спецслужбы отправляют в Сирию.
vinidbi 14 сентября 2018 | 12:15
detul: Так каналы эти находятся в Саратовской области в лаборатории где производят Новичок - а чего ж они тогда забыли эти два твикса в Швецарии???
detul 14 сентября 2018 | 12:37
vinidbi: Бегите быстрее с этими Вашими эксклюзивными сведениями в ООН …. А твиксы хотели установить - какое оружие производится в этой лаборатории. В статье же ясно сказано.
platonnekafrin 14 сентября 2018 | 11:45
Други, мечтающие служить нашей великой стране на передовой! Готовьтесь к тому, что перед отправкой в международный окоп Родина вас опустит - иначе с Гейропой воевать не получается.
kryimzdick 14 сентября 2018 | 11:53
platonnekafrin: вдвоем-то легче преодолевать тяготы службы. Главное, чтобы между партнеров не вышло раздоров каких
irinakingsize1 14 сентября 2018 | 12:01
Господа, как вы считаете, а не устарело ли выражение "ихтамнет"?
Может пора " НАСВАЩЕНИГДЕНЕТУ"
moncegorskyi 14 сентября 2018 | 12:04
Россия стала страной-кладезем для всевозможных мемов. Почти каждый день - новые сюрпризы и какие?! - золотов-бошаров-петров. Это дорогого стоит. Если так потешаются над нынешней российской властью и ее созданными структурами не только в мире, но уже вовсю внутри страны, значит уже процесс пошел... И его невозможно будет остановить.