В США вручили Шнобелевские премии

Ей награждают за самые неожиданные и забавные научные исследования.

Муха в вине, матерящиеся водители, американские горки как лекарство от камней в почках. А ещё куклы вуду. Шнобелевские премии вручили в Гарварде в 10ти номинациях. Премия мира досталась группе учёных из Испнаии и Колумбии, они исследовали почему водители кричат и ругаются за рулём. И пришли к выводу, что на это влияют стресс водителя, усталость и особенности личности, пишет Гардиан. Шнобелевская премия по химии досталась португальским исследователям, которые изучали как слюна человека качественно очищает грязные поверхности. В биологии не нашлось равных шведам, которые доказали, что человек может на вкус определить вино, в котором побывала муха. Такие вина эксперты назвали более крепким. Награду в области медицины получили урологи из Мичигана. Они выяснили: выводить камни из почек лучше всего катаясь на американских горках. Премия в области литературы досталась учёным из Оксфорда. Они доказали, что люди, покупающие сложную технику, не любят читать к ней инструкции. Наконец премию по экономики получили канадцы, которые выяснили, что издевательство на куклой вуду, которая изображает босса, приносит облегчение их подчинённым.

Шнолебевские премии вручили уже в 28й раз. Как правило, награждают победителей Нобелевские лауреаты.