Сегодня может быть объявлено решение суда по поводу выдачи РФ Винника, которого обвиняют в махинациях с биткоинами

Сегодня может быть объявлено решение суда по поводу выдачи России Александра Винника, которого обвиняют в махинациях с биткоинами. Его греческий адвокат ранее говорил, что экстрадиция одобрена.

К Виннику имеют претензии сразу несколько стран, напомнил «Эху Москвы» интернет-эксперт Антон Меркуров.

Александр Винник был задержан в Греции около года назад по просьбе американских властей.