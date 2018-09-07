Сегодня может быть объявлено решение суда по поводу выдачи РФ Винника, которого обвиняют в махинациях с биткоинами
Сегодня может быть объявлено решение суда по поводу выдачи России Александра Винника, которого обвиняют в махинациях с биткоинами. Его греческий адвокат ранее говорил, что экстрадиция одобрена.
К Виннику имеют претензии сразу несколько стран, напомнил «Эху Москвы» интернет-эксперт Антон Меркуров.
Александр Винник был задержан в Греции около года назад по просьбе американских властей.
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