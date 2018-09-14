Американские спецслужбы решили проверить безопасность бежавших на Запад сотрудников российских силовых органов

Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», это связано с «делом Скрипалей». Американская сторона считает, что в последние годы спецслужбы России смогли выследить нескольких россиян, которые работали на ЦРУ, а сейчас находятся под программой защиты бывших шпионов.