Американские спецслужбы решили проверить безопасность бежавших на Запад сотрудников российских силовых органов
Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», это связано с «делом Скрипалей». Американская сторона считает, что в последние годы спецслужбы России смогли выследить нескольких россиян, которые работали на ЦРУ, а сейчас находятся под программой защиты бывших шпионов.
Комментарии4
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unprejudiced 14 сентября 2018 | 11:20
Это называется буря в стакане, ложь бритов про скрипалей вчера была раскрыта и разбита в пух и прах показаниями подозреваемых. Да в принципе изначально все понимали что вся цель с этой провокацией никому не нужных в России персонажей - попытка сорвать проведение чемпионата мира по футболу в России. Попытка провалилась, и нет бы англосаксам признать свою провокацию, извиниться перед всем миром и выплатить России компенсацию, они продолжат смешить весь мир своими фейковыми расследованиями, а пендосы им подыгрывают.
kryimzdick 14 сентября 2018 | 11:21
Если быстро несколько раз не останавливаясь произнести "ПетровиБаширов" то получается совсем смешно.
motooppic 14 сентября 2018 | 11:29
пусть соберут этих сбежавших уродов, и куда нибудь под землю засунут. А лучше-пусть сами этих уродов ликвидируют, ибо все равно им кранты. Россия объявила войну всем паскудам и человеческим мразям. Западная стая пусть теперь тоже опасается за свои ничтожные жизни. Ибо мы демократию построили, и мы, россияне, и будем ее защищать!
wuwer 14 сентября 2018 | 11:30
Один раз предавший ..продаст ещё сотню раз