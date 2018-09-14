Священный Синод Русской православной церкви соберётся на внеочередное заседание для обсуждения «украинского вопроса»
В минувшую пятницу Константинопольский патриарха назначил двух экзархов в Киев в рамках подготовки предоставления автокефалии православной церкви на Украине. Это стало ответом на просьбу Петра Порошенко.
Президент Украины манипулирует темой религиозных убеждений, заявила накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова.
В Московском патриархате решение Константинопольского патриархата расценили, как вторжение на свою территорию и пригрозили разрывом отношений.
Комментарии40
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danko1 14 сентября 2018 | 11:04
Зачем называть священным сборище гэбэшников-попов, жадных до злата и недвижимости и забывших о Боге и Заповедях?
Это кощунство.
kryimzdick 14 сентября 2018 | 11:06
danko1: В Москве - украинский вопрос. Как такое вообще может быть? Логично, что Москва отдельно, Украина отдельно.
rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 11:11
Президент Украины манипулирует темой религиозных убеждений...
Интересно, как эта пьяная украинская свинья может заставить православных украинцев оставить свою церковь и ходить молиться в какой непонятный свинарник еретика Денисенко?
seva1223 14 сентября 2018 | 11:20
rpmcmurphy: Без понятия кто такой Денисенко, но согласитесь, что украинцам как жителям другой страны нечего оплачивать яхты московского духовенства.
rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 11:26
seva1223:
А это не тебе решать, православные украинцы не тупее тебя и сами разберутся куда им ходить молиться.
alexsokoll 14 сентября 2018 | 11:30
seva1223:
Жалко жителе украины, которые теперь остались без церкви.
Кто-то ходит в церковь Кузи, но потом некрещённых отпевать в прааославной церкви будет нельзя.
mikluho_m 14 сентября 2018 | 11:32
seva1223: ФИларет - отлучённый от церкви.
Сотона короче. От него серой аж с экрана воняет...
blahovdav 14 сентября 2018 | 11:21
rpmcmurphy: Интересно, как эта пьяная украинская свинья может заставить православных украинцев оставить свою церковь и ходить молиться в какой непонятный свинарник еретика Денисенко?\\\ Как жирная обрезная свинья, с погонялом Патрик может судить о православной церкви?? Иди молись своему плешивому аллаху...Почитай отличия, если читать умеешь церквей Киевского и Московского патриархата и блевать может меньше станешь?
andrii1979 14 сентября 2018 | 11:29
rpmcmurphy: украинці как раз моляться в украинских церквях. 90% Приходов УПЦ МП ждет отмашки (автокефалии) и мигом перейдет в лоно канонической автокефальной УПЦ.
lenin3 14 сентября 2018 | 11:12
kryimzdick: дык,вроде,и в Эфиопии православные есть и имущество наверняка кой-какое имеется,что ж Главпоп о них не беспокоится,людоеды-фашисты африканские могут там всех православнутых сожрать...
alexsokoll 14 сентября 2018 | 11:20
lenin3:
В Эфиопии Московская православная церковь была ????
Фигасе тебя вштырило.
:)))
pro_hanov 14 сентября 2018 | 11:22
lenin3: "в Эфиопии православные есть"
Эфиопы - не православные, а монофизиты.
alexsokoll 14 сентября 2018 | 11:18
kryimzdick:
Украина - часть России, временно оккупированная киевскими сепарами.
kryimzdick 14 сентября 2018 | 11:25
alexsokoll: Это кто так сказал?
nitinol 14 сентября 2018 | 11:19
Синод РПЦ соберётся по поводу: "Константинополь мзды лишает!"
luger_max_otto 14 сентября 2018 | 11:26
Синод может улучшить ситуацию для себя- к примеру анафемствованием Путина...
pro_hanov 14 сентября 2018 | 11:08
"заседание для обсуждения «украинского вопроса»"
Правильнее было бы сказать "для окончательного решения украинского вопроса", как в Германии было в своё время обсуждение "окончательного решения еврейского вопроса".
tom_tom 14 сентября 2018 | 11:23
Кстати, по словам Петрова и Боширова, эти "настойчивые туристы" посетили замок Old Sarum в Солсбери 4 марта.
А вот судя по официальному твиту Old Sarum, 4 марта замок был закрыт.
Кажется, кто-то здесь врёт. Кто бы это мог быть? Гггг...
calorad 14 сентября 2018 | 11:06
Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!
mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 11:06
И здесь не обошлось без дурацкого выкрика мидовской коксо-трольчихи маньки-аблигации!
Не позорь Россию, придурошная!
vladimirbelarus 14 сентября 2018 | 11:06
Вангую, что Вова-карлик даст команду обидиться до невоз... до отделения. ОтдЕлятся и буду верить в своего собственного карликового божка. Он ведь им даёт больше, чем тот, который там, наверху.
rena1960 14 сентября 2018 | 11:08
Ответные санкции вводить будут...???
pro_hanov 14 сентября 2018 | 11:10
rena1960: Ответ будет антисимметричным: отменят заповедь "Не укради!"
nitinol 14 сентября 2018 | 11:23
pro_hanov: Зачем отменять заповедь? Достаточно только скорректировать, убрав частицу "не". Будет новая заповедь "Укради"...
blahovdav 14 сентября 2018 | 11:23
rena1960: Ответные санкции вводить будут...???\\\ Да, теперь бог на иконах будет безбородым, плешивым недомерком....
unprejudiced 14 сентября 2018 | 11:10
27–28 мая 1992 года в Харькове состоялся архиерейский Собор Украинской Православной Церкви. На нём было принято окончательное решение снять с предстоятельского поста и запретить в служении митрополита Филарета (Денисенко). 25–26 июня того же года в Киеве состоялся раскольнический «собор», на котором теперь уже монахом Филаретом (при поддержке группы его сторонников, нескольких лжеепископов Украинской автокефальной православной церкви и некоторых народных депутатов) был создан так называемый Киевский патриархат. Это образование создавалось искусственно, без участия духовенства Украинской Православной Церкви, против воли её епископов, архиереев, священства и верующих.
В 1997 году Архиерейским собором РПЦ «митрополит» УПЦ КП Филарет (Денисенко) был отлучён от церкви и предан анафеме за раскольническую деятельность.
УПЦ КП не признана ни одной канонической православной церковью в мире.
Кстати представители так называемого киевского патриархата, включая раскольника филарета, единственные в церковном мире кто открыто призывал к убийствам. Кто не верит наберите в яндексе - священник киевского патриархата призывает к убийствам и почитайте их высказывания. Как такое можно признать официально???
Я бы признал Константинопольский патриархат вне закона и объявил что отныне церковные правители всего человечества - Московский патриархат. Тогда в мире настанет мир, свет, каноничность.
vinidbi 14 сентября 2018 | 11:18
unprejudiced: Пидорок пригожинский-номерной максимка- пшли вон отсюда на привычный вам отсос!!!
gennady_77 14 сентября 2018 | 11:28
unprejudiced: при подгорании пукана знающие люди рекомендуют прикладывать к ожогу подорожник. сходи нарви себе, пока сезон. судя по развитию событий, бери с большим запасом.
lesia2 14 сентября 2018 | 11:14
МП ,вы свои вопросы обсуждайте, а Украина и без вас обойдется в своих вопросах. Лезете всегда не в свое дело как свиньи.
alexsokoll 14 сентября 2018 | 11:22
lesia2:
Украина - русская земля, времеено оккупированная американским ворьём и бандеровскими фашиками.
vasya_von_smetankin 14 сентября 2018 | 11:15
Так как же на церковно-славянско-гебистском таки правильно пишется: "облигация" или "аблігація?"
mamiluk 14 сентября 2018 | 11:16
Гебешный отдел под церковной мантией продолжит искать методы,как напакостить Украине.
citizeneco 14 сентября 2018 | 11:23
Путин постоянно ставит под сомнение земную власть в других независимых государствах, а его церковники решили оспорить власть небесную, ошибочно решив, что она исходит из Москвы, в лучших путинских традициях.
harra 14 сентября 2018 | 11:26
Я атеист... но случилось..
Недавно случайно пообщался с батюшкой... )))
Так вот... разговор получился странный...
Я ему по поводу его веры...
Он мне по поподу прихожан и сборов...
У котанов кусок финансирования отбирают...
opex46 14 сентября 2018 | 11:27
На россии независимость Православной Церкви была самопровозглашенной.
bja_1950 14 сентября 2018 | 11:27
Правильно! Еще с главой церкви разорвите отношения! Кто еще там остался, с кем Путин отношения не изгадил?
mikluho_m 14 сентября 2018 | 11:29
"-Увы, друзья, как не садитесь,
А в музыканты не годитесь"
И.А.Крылов.
riots 14 сентября 2018 | 11:29
Лучше бы обсудили российский вопрос.
za_stalina 14 сентября 2018 | 11:32
Ха. Наши власти с капиталистами уже лобызались и с монархией заигрывали мол мы не коммунисты а тут им по уваровской триаде как серпом. Забавно. Ждём ссср 2.0 !
unprejudiced 14 сентября 2018 | 11:33
Митрополит УПЦ Киевского патриархата, глава Луцкой и Волынской епархии Михаил Зинкевич во время своей проповеди обличил истинное лицо современной украинской церкви и свое конечно тоже.
«Украина будет вечно. Похороним и тех, кто смотрит еще на север. Многих похоронили, и тех похороним» - заявил Зинкевич.
То есть, из его слов можно понимать то, что тех людей, которые хорошо относятся к России - будут убивать? Служитель Господа, призывает прихожан стать убийцами.
Вместо того, чтобы молиться за мир и призывать к миру, непризнанный никем УПЦ КП призывает брать в руки автоматы и убивать и выгонять священников каноничной УПЦ из Украины.
«Русские попы веками издевались над украинским народом, настала пора им ответить за все. Кто может, пусть берет в руки автомат и идет воевать, кто не может – пусть рисует надписи на домах тех, кто ходит московские церкви, выгоняет их, наказывает, люстрирует.
Сам раскольник филарет:
«Очень часто мы теперь слышим, что «не убивай своего врага». Кто это говорит? Те, кто не любит свой народ. Они говорят: врага не убивай. А те, кто защитники своего отечества – они не убивают, а защищают свою землю».