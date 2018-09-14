Священный Синод Русской православной церкви соберётся на внеочередное заседание для обсуждения «украинского вопроса»

В минувшую пятницу Константинопольский патриарха назначил двух экзархов в Киев в рамках подготовки предоставления автокефалии православной церкви на Украине. Это стало ответом на просьбу Петра Порошенко.

Президент Украины манипулирует темой религиозных убеждений, заявила накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова.

В Московском патриархате решение Константинопольского патриархата расценили, как вторжение на свою территорию и пригрозили разрывом отношений.