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11:00, 14 сентября 2018

Священный Синод Русской православной церкви соберётся на внеочередное заседание для обсуждения «украинского вопроса»

В минувшую пятницу Константинопольский патриарха назначил двух экзархов в Киев в рамках подготовки предоставления автокефалии православной церкви на Украине. Это стало ответом на просьбу Петра Порошенко.

Президент Украины манипулирует темой религиозных убеждений, заявила накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова.

В Московском патриархате решение Константинопольского патриархата расценили, как вторжение на свою территорию и пригрозили разрывом отношений.

Комментарии

40

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danko1 14 сентября 2018 | 11:04

Зачем называть священным сборище гэбэшников-попов, жадных до злата и недвижимости и забывших о Боге и Заповедях?
Это кощунство.

kryimzdick 14 сентября 2018 | 11:06

danko1: В Москве - украинский вопрос. Как такое вообще может быть? Логично, что Москва отдельно, Украина отдельно.

rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 11:11

Президент Украины манипулирует темой религиозных убеждений...

Интересно, как эта пьяная украинская свинья может заставить православных украинцев оставить свою церковь и ходить молиться в какой непонятный свинарник еретика Денисенко?

seva1223 14 сентября 2018 | 11:20

rpmcmurphy: Без понятия кто такой Денисенко, но согласитесь, что украинцам как жителям другой страны нечего оплачивать яхты московского духовенства.

rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 11:26

seva1223:

А это не тебе решать, православные украинцы не тупее тебя и сами разберутся куда им ходить молиться.

alexsokoll 14 сентября 2018 | 11:30

seva1223:

Жалко жителе украины, которые теперь остались без церкви.
Кто-то ходит в церковь Кузи, но потом некрещённых отпевать в прааославной церкви будет нельзя.

mikluho_m 14 сентября 2018 | 11:32

seva1223: ФИларет - отлучённый от церкви.
Сотона короче. От него серой аж с экрана воняет...

blahovdav 14 сентября 2018 | 11:21

rpmcmurphy: Интересно, как эта пьяная украинская свинья может заставить православных украинцев оставить свою церковь и ходить молиться в какой непонятный свинарник еретика Денисенко?\\\ Как жирная обрезная свинья, с погонялом Патрик может судить о православной церкви?? Иди молись своему плешивому аллаху...Почитай отличия, если читать умеешь церквей Киевского и Московского патриархата и блевать может меньше станешь?

andrii1979 14 сентября 2018 | 11:29

rpmcmurphy: украинці как раз моляться в украинских церквях. 90% Приходов УПЦ МП ждет отмашки (автокефалии) и мигом перейдет в лоно канонической автокефальной УПЦ.

lenin3 14 сентября 2018 | 11:12

kryimzdick: дык,вроде,и в Эфиопии православные есть и имущество наверняка кой-какое имеется,что ж Главпоп о них не беспокоится,людоеды-фашисты африканские могут там всех православнутых сожрать...

alexsokoll 14 сентября 2018 | 11:20

lenin3:

В Эфиопии Московская православная церковь была ????
Фигасе тебя вштырило.

:)))

pro_hanov 14 сентября 2018 | 11:22

lenin3: "в Эфиопии православные есть"

Эфиопы - не православные, а монофизиты.

alexsokoll 14 сентября 2018 | 11:18

kryimzdick:

Украина - часть России, временно оккупированная киевскими сепарами.

kryimzdick 14 сентября 2018 | 11:25

alexsokoll: Это кто так сказал?

nitinol 14 сентября 2018 | 11:19

Синод РПЦ соберётся по поводу: "Константинополь мзды лишает!"

luger_max_otto 14 сентября 2018 | 11:26

Синод может улучшить ситуацию для себя- к примеру анафемствованием Путина...

pro_hanov 14 сентября 2018 | 11:08

"заседание для обсуждения «украинского вопроса»"

Правильнее было бы сказать "для окончательного решения украинского вопроса", как в Германии было в своё время обсуждение "окончательного решения еврейского вопроса".

tom_tom 14 сентября 2018 | 11:23

Кстати, по словам Петрова и Боширова, эти "настойчивые туристы" посетили замок Old Sarum в Солсбери 4 марта.

А вот судя по официальному твиту Old Sarum, 4 марта замок был закрыт.
Кажется, кто-то здесь врёт. Кто бы это мог быть? Гггг...

calorad 14 сентября 2018 | 11:06

Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!

mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 11:06


И здесь не обошлось без дурацкого выкрика мидовской коксо-трольчихи маньки-аблигации!
Не позорь Россию, придурошная!

vladimirbelarus 14 сентября 2018 | 11:06

Вангую, что Вова-карлик даст команду обидиться до невоз... до отделения. ОтдЕлятся и буду верить в своего собственного карликового божка. Он ведь им даёт больше, чем тот, который там, наверху.

rena1960 14 сентября 2018 | 11:08

Ответные санкции вводить будут...???

pro_hanov 14 сентября 2018 | 11:10

rena1960: Ответ будет антисимметричным: отменят заповедь "Не укради!"

nitinol 14 сентября 2018 | 11:23

pro_hanov: Зачем отменять заповедь? Достаточно только скорректировать, убрав частицу "не". Будет новая заповедь "Укради"...

blahovdav 14 сентября 2018 | 11:23

rena1960: Ответные санкции вводить будут...???\\\ Да, теперь бог на иконах будет безбородым, плешивым недомерком....

unprejudiced 14 сентября 2018 | 11:10

27–28 мая 1992 года в Харькове состоялся архиерейский Собор Украинской Православной Церкви. На нём было принято окончательное решение снять с предстоятельского поста и запретить в служении митрополита Филарета (Денисенко). 25–26 июня того же года в Киеве состоялся раскольнический «собор», на котором теперь уже монахом Филаретом (при поддержке группы его сторонников, нескольких лжеепископов Украинской автокефальной православной церкви и некоторых народных депутатов) был создан так называемый Киевский патриархат. Это образование создавалось искусственно, без участия духовенства Украинской Православной Церкви, против воли её епископов, архиереев, священства и верующих.

В 1997 году Архиерейским собором РПЦ «митрополит» УПЦ КП Филарет (Денисенко) был отлучён от церкви и предан анафеме за раскольническую деятельность.

УПЦ КП не признана ни одной канонической православной церковью в мире.

Кстати представители так называемого киевского патриархата, включая раскольника филарета, единственные в церковном мире кто открыто призывал к убийствам. Кто не верит наберите в яндексе - священник киевского патриархата призывает к убийствам и почитайте их высказывания. Как такое можно признать официально???

Я бы признал Константинопольский патриархат вне закона и объявил что отныне церковные правители всего человечества - Московский патриархат. Тогда в мире настанет мир, свет, каноничность.

vinidbi 14 сентября 2018 | 11:18

unprejudiced: Пидорок пригожинский-номерной максимка- пшли вон отсюда на привычный вам отсос!!!

gennady_77 14 сентября 2018 | 11:28

unprejudiced: при подгорании пукана знающие люди рекомендуют прикладывать к ожогу подорожник. сходи нарви себе, пока сезон. судя по развитию событий, бери с большим запасом.

lesia2 14 сентября 2018 | 11:14

МП ,вы свои вопросы обсуждайте, а Украина и без вас обойдется в своих вопросах. Лезете всегда не в свое дело как свиньи.

alexsokoll 14 сентября 2018 | 11:22

lesia2:

Украина - русская земля, времеено оккупированная американским ворьём и бандеровскими фашиками.


vasya_von_smetankin 14 сентября 2018 | 11:15

Так как же на церковно-славянско-гебистском таки правильно пишется: "облигация" или "аблігація?"

mamiluk 14 сентября 2018 | 11:16

Гебешный отдел под церковной мантией продолжит искать методы,как напакостить Украине.

citizeneco 14 сентября 2018 | 11:23

Путин постоянно ставит под сомнение земную власть в других независимых государствах, а его церковники решили оспорить власть небесную, ошибочно решив, что она исходит из Москвы, в лучших путинских традициях.

harra 14 сентября 2018 | 11:26

Я атеист... но случилось..
Недавно случайно пообщался с батюшкой... )))
Так вот... разговор получился странный...
Я ему по поводу его веры...
Он мне по поподу прихожан и сборов...

У котанов кусок финансирования отбирают...

opex46 14 сентября 2018 | 11:27

На россии независимость Православной Церкви была самопровозглашенной.

bja_1950 14 сентября 2018 | 11:27

Правильно! Еще с главой церкви разорвите отношения! Кто еще там остался, с кем Путин отношения не изгадил?

mikluho_m 14 сентября 2018 | 11:29

"-Увы, друзья, как не садитесь,
А в музыканты не годитесь"
И.А.Крылов.

riots 14 сентября 2018 | 11:29

Лучше бы обсудили российский вопрос.

za_stalina 14 сентября 2018 | 11:32

Ха. Наши власти с капиталистами уже лобызались и с монархией заигрывали мол мы не коммунисты а тут им по уваровской триаде как серпом. Забавно. Ждём ссср 2.0 !

unprejudiced 14 сентября 2018 | 11:33

Митрополит УПЦ Киевского патриархата, глава Луцкой и Волынской епархии Михаил Зинкевич во время своей проповеди обличил истинное лицо современной украинской церкви и свое конечно тоже.
«Украина будет вечно. Похороним и тех, кто смотрит еще на север. Многих похоронили, и тех похороним» - заявил Зинкевич.
То есть, из его слов можно понимать то, что тех людей, которые хорошо относятся к России - будут убивать? Служитель Господа, призывает прихожан стать убийцами.

Вместо того, чтобы молиться за мир и призывать к миру, непризнанный никем УПЦ КП призывает брать в руки автоматы и убивать и выгонять священников каноничной УПЦ из Украины.
«Русские попы веками издевались над украинским народом, настала пора им ответить за все. Кто может, пусть берет в руки автомат и идет воевать, кто не может – пусть рисует надписи на домах тех, кто ходит московские церкви, выгоняет их, наказывает, люстрирует.

Сам раскольник филарет:
«Очень часто мы теперь слышим, что «не убивай своего врага». Кто это говорит? Те, кто не любит свой народ. Они говорят: врага не убивай. А те, кто защитники своего отечества – они не убивают, а защищают свою землю».

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