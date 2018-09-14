Курс рубля на бирже в Москве остаётся пока стабильным в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке

В начале торгов курс доллара снижался на 2 копейки, курс евро повысился на 4 копейки.

Вопрос о ключевой ставке сегодня будет рассматривать совет директоров Центрального банка. Большинство аналитиков ждут её сохранения на уровне 7,25 процентов годовых.