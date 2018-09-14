Курс рубля на бирже в Москве остаётся пока стабильным в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке
В начале торгов курс доллара снижался на 2 копейки, курс евро повысился на 4 копейки.
Вопрос о ключевой ставке сегодня будет рассматривать совет директоров Центрального банка. Большинство аналитиков ждут её сохранения на уровне 7,25 процентов годовых.
Комментарии1
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sergilio 14 сентября 2018 | 10:39
Потом ка-а-а-к...... Это точно!