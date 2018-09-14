Глава МИДа России Сергей Лавров, как ожидается, обсудит сегодня ситуацию в Сирии с министром иностранных дел Германии
Официальный повод встречи – обсуждение будущего перекрестного года российско-германского сотрудничества в области науки и высшего образования. Однако для Германии важнее другая тема – предотвращение гуманитарной катастрофы во время возможного наступления армии Асада в сирийской провинции Идлиб. Накануне визита российского коллеги глава МИД ФРГ подчеркнул ключевую роль Москвы как тесного союзника Асада в этом конфликте.
Хайко Маас отметил, что германское правительство не представляет себе длительное политическое решение с Асадом во главе Сирии. ФРГ в настоящий момент не сможет ответить на требования России предоставить быструю финансовую помощь по восстановлению страны. Это станет возможно только при проведении свободных выборов. При этом глава МИД ФРГ не назвал отставку президента Асада главным условием для начала помощи. По его словам, сирийцы должны сами принимать решение о своем будущем. Хайко Маас, однако, отметил, что ни Россия, ни Иран, ни Турция не смогут без поддержки Германии найти необходимые средства для восстановления Сирии.
В целом ФРГ поддерживает стремление России по возвращению беженцев в страну. Однако глава германского дипведомства заявил, что не видит реального решения этой проблемы, если людям не будет гарантировано отсутствие преследований, арестов или конфискации имущества. Маас заявил, что под этим углом зрения российская инициатива в настоящий момент не имеет шансов на успех.
Перед визитом в Берлин Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что, по его мнению, немецкая сторона недостаточно сотрудничает с Россией по сирийскому вопросу.
Комментарии5
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tag188 14 сентября 2018 | 10:48
А чё там с Идлибом? Еще неделю назад все портянки раздувались от гордости и готовились к освобождению этого "оплота террористов и западных выкормышей." Наши доблестные военные грозили американцам, и вдруг как-то мигом все сдулось. Доблестные вояки поджали хвосты и спрятались под лавку? Смешное это зрелище, -- Россия в Сирии.
kottigr1 14 сентября 2018 | 10:54
tag188: Пока что доблестные силы ВКС РФ изматывают "пиндосов" маневрами в провинции Идлиб.. После того как усыпят бдительность врага, пойдут в атаку.. Впереди естественно коммунисты и комиссары..
akustik57 14 сентября 2018 | 10:48
Угрюмая лошадь наверное маньку танцевать учить будет в будущем ... Бомбила Сирию Россия и гнала беженцев в Евросоюз - а восстанавливать страну и решать проблемы её жителей должна Германия ? Действительно ... новичка нанюхались !
nersesov 14 сентября 2018 | 10:58
akustik57: платить за восстановление будут те, кто поддерживал, материально и морально, "демократическую оппозицию" в Сирии.
nersesov 14 сентября 2018 | 10:55
"...В целом ФРГ поддерживает стремление России по возвращению беженцев в страну. Однако глава германского дипведомства заявил, что не видит реального решения этой проблемы, если людям не будет гарантировано отсутствие преследований, арестов или конфискации имущества. Маас заявил, что под этим углом зрения российская инициатива в настоящий момент не имеет шансов на успех..."
Что-то непонятно, о конфискации какого имущества идет речь, если, как нам ранее сообщали, беженцы продавали всё, что имели, лишь бы сбежать подальше от Асада. Не всё продали или уже успели разбогатеть за 2-3 года пребывания на соцпособии в Германии?