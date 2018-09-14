Глава МИДа России Сергей Лавров, как ожидается, обсудит сегодня ситуацию в Сирии с министром иностранных дел Германии

Официальный повод встречи – обсуждение будущего перекрестного года российско-германского сотрудничества в области науки и высшего образования. Однако для Германии важнее другая тема – предотвращение гуманитарной катастрофы во время возможного наступления армии Асада в сирийской провинции Идлиб. Накануне визита российского коллеги глава МИД ФРГ подчеркнул ключевую роль Москвы как тесного союзника Асада в этом конфликте.

Хайко Маас отметил, что германское правительство не представляет себе длительное политическое решение с Асадом во главе Сирии. ФРГ в настоящий момент не сможет ответить на требования России предоставить быструю финансовую помощь по восстановлению страны. Это станет возможно только при проведении свободных выборов. При этом глава МИД ФРГ не назвал отставку президента Асада главным условием для начала помощи. По его словам, сирийцы должны сами принимать решение о своем будущем. Хайко Маас, однако, отметил, что ни Россия, ни Иран, ни Турция не смогут без поддержки Германии найти необходимые средства для восстановления Сирии.

В целом ФРГ поддерживает стремление России по возвращению беженцев в страну. Однако глава германского дипведомства заявил, что не видит реального решения этой проблемы, если людям не будет гарантировано отсутствие преследований, арестов или конфискации имущества. Маас заявил, что под этим углом зрения российская инициатива в настоящий момент не имеет шансов на успех.

Перед визитом в Берлин Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что, по его мнению, немецкая сторона недостаточно сотрудничает с Россией по сирийскому вопросу.