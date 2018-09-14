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10:31, 14 сентября 2018

Россия и США обсуждают возможность совместных полётов в космос после того, как новые корабли США начнут летать к МКС

Россия и США обсуждают возможность совместных полётов в космос смешанными экипажами после того, как новые американские космические корабли начнут летать к МКС. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов. Он напомнил, что сейчас единственной страной, доставляющей экипажи к станции, является Россия. Не исключено что астронавты NASA продолжат летать на кораблях «Союз», а российские космонавты, в том числе, на кораблях NASA.
Как ожидается, «Боинг» и SpaceX совершат первый пилотируемый полёт до конца этого или в середине следующего года.

Комментарии

25

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unprejudiced 14 сентября 2018 | 10:37

После того как пендосы просверлили дырку на МКС какие еще им полеты в космос? Нет, выгнать их из станции без права на возвращение, а их модули забрать себе в качестве компенсации. Я бы с таких позиций вел переговоры. Пендосы должны понять что они в этом мире никто, изгои.

polsan 14 сентября 2018 | 10:40

unprejudiced: опять враньё от этого наглого тролля типа юриста -беспрестрастного!! Сколько можно врать???

unprejudiced 14 сентября 2018 | 10:45

polsan: вы видать в анабиозе пару дней были, почитайте хотя бы на эхе новости - сверлили дыру американцы чтобы быстрее на землю вернуться с больным астронавтом. Это основная версия, а сомнений в её верности нет.

beregov_net 14 сентября 2018 | 10:50

unprejudiced: Чисто русская логика ) чтобы срочно вернуться достаточно просто сообщить о заболевании члена экипажа и всё

unprejudiced 14 сентября 2018 | 10:55

beregov_net: Это не мои выводы, а заключение специальной комиссии по расследованию этого происшествия.

grazschdanin 14 сентября 2018 | 10:56

beregov_net: Я ниже отписался. Там не простое заболевание.

beregov_net 14 сентября 2018 | 11:10

grazschdanin: ЛЮБАЯ внештатная ситуация на орбите это повод для срочной эвакуации , не надо сверлить никаких дырок , просто сообщить что ситуация хреновая

skier64 14 сентября 2018 | 10:59

unprejudiced: и шо? вернулись? или болеют на орбите?

eyjafjallajoekull 14 сентября 2018 | 10:51

unprejudiced: Вот тут Рассист прав-хватить тратить наши (американские налоги) на эту бессмысленную хрень, в виде МКС. "Только Галактика!" (ДДОГ)

doxerom 14 сентября 2018 | 11:08

unprejudiced: Лишить прописки на хрен, выписать к чертовой матери. Перед выселением заставить поклеить новые обои, желательно моющиеся.

borinson 14 сентября 2018 | 10:38

Похоже для РФ вся "космическая" надежда на США...

glotze7 14 сентября 2018 | 10:43

borinson: Ну почему так печально? Ведь можно продолжать летать на "Союзах" 1967 года рождения :)

neyexo 14 сентября 2018 | 10:49

glotze7:
1967-й год рождения - это плюс, а не минус
с 70-го года на Союзах никто не погибал - этой статистике 48 лет
В человеках цифру не знаю.
Любое изменение или замена Союза опасны.

neyexo 14 сентября 2018 | 10:46

borinson:
все нормально
Союз нужен для подстраховки.
А на новых кораблях без жертв не обойдется, то газы прорвутся через прокладку. то кусок пенопласта отвалится.

beregov_net 14 сентября 2018 | 11:13

neyexo: Вот ты и летай на Союзах , езди на Жигулях , носи портянки и стирай их руками )
Россия технически отсталая страна , у тебя чей комп и мобильник , а телевизор ? То-то

podwodnik 14 сентября 2018 | 10:41

Сколько там ресурса у МКС осталось? Похоже следующая орбитальная станция будет американско-европейской с привлечением Японии, Южной Кореи и, возможно, Китая.

(комментарий скрыт)

neyexo 14 сентября 2018 | 10:51

podwodnik:
не забываем, чем закончились американский Скайлэб и китайская станция
читайте сами
Станция же Мир была контролируемо спущена с орбиты.

diadenka 14 сентября 2018 | 11:29

neyexo: Только мы можем летать в космос!

neyexo 14 сентября 2018 | 10:53

podwodnik:
Станция Мир могла бы летать и дальше, с починками (а как без них?) - но от нее избавились, чтобы сосредоточиться на МКС

grazschdanin 14 сентября 2018 | 10:53

Про дырку:
"6 морд, четыре из которых морды нерусские. В их числе одна активная тетка, у которой как оказалось, какие то "эмоционально психологические" проблемы. В ее психическом здоровье усомнились не только наши ребята, но и свои же звездно-полосатые, да так усомнились, что последние всерьез озаботились эвакуацией нимфы в связи «с медицинскими показаниями». Доставку иностранных морд на станцию осуществляет Россия и внеплановая эвакуация истеричной тетки, обошлась бы амерам в копеечку. На стенания экипажа, "Хьюстон" почесав репу, ответил: "идите нахер парни, уживайтесь со своею бабой сами как хотите, а бабла на ваши капризы не предусмотрено".
Плюс тетка испортила космосортир в амерском модуле. Наши в ремонте отказали. И теперь уже довольно длительный срок четыре взрослых американских рыла гадят исключительно в памперсы. Памперсы с гуаном, нужно куда то складывать, да вот мусорных контейнеров на такую кучу не было предусмотрено. И загружают оне загаженные памперсы до подлета грузового модуля, во все что можно, в том числе и свои собственные скафандры для выхода в открытый космос, используя их вместо контейнеров для говна. Охреневшие вконец от постоянной вони, от величественно плавающих по станции кусочков собственного дерьма, которое отвалилось от памперсов во время их извлечения из под жопы? и еще больше охренев от истерящей сутками тетки, решились осуществить "гениальный" по их мнению план. Когда двое наших вышли в космос для плановых работ, в модуль русских и просверлили демоны отверстьице, залепив его собственным дерьмом (зачеркнуть) герметиком. Чтобы не сразу прорвало. При обнаруженной утечке, можно было настаивать на аварийной эвакуации экипажа. При этом поимев кучу няшек:
1. Избавиться от ненавистной истерички.
2. Свалить самим из самозасранного ада.
3. Списать все на «криворуких русских».
(с)

tvitov66 14 сентября 2018 | 11:14

grazschdanin: феерическая бредятина ... не даром на аватаре белый дом образца сентября 1993г - вам та чо, прямой наводкой чердак снесло?

polsan 14 сентября 2018 | 11:32

tvitov66: так если бы он сам со своей головой мог бы такое написать, был бы для его мозгов подвиг, а так списал из сети и даже не сказал у кого! Один раз совок, всю жизнь совок! ))

piterjanis 14 сентября 2018 | 10:54

А укры изобрели новый картофелемёт, сугс

ly4_sveta 14 сентября 2018 | 11:08

А зачем? Путь российских «исследователей» давно уже
только с кровати на полати. Бороздят американцы - им и
флаг в руки, барабан на грудь.

mamiluk 14 сентября 2018 | 11:21

Да не забудьте с прихватить с собой дрель,шуруповёрт и скотч.

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