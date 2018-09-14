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10:30, 14 сентября 2018

Нетрезвая женщина стала причиной задержек поездов на «серой» ветке московского метро

Она упала на рельсы на станции «Боровицкая», но выжила. Машинист успех затормозить. У женщины закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки. Полицейские опросили очевидцев. Те подтвердили, что падение женщины произошло по неосторожности.

Комментарии

5

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rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 10:38

Нетрезвая женщина стала причиной задержек поездов на «серой» ветке московского метро. Она упала на рельсы на станции «Боровицкая», но выжила...

Ольга Романова, из "Русь сидящая"?

(комментарий скрыт)

vladimirbelarus 14 сентября 2018 | 11:04

rpmcmurphy: Машка Захарова, точно она.

allasc 14 сентября 2018 | 10:43

не повезло женщине... придется дальше..... пить

unprejudiced 14 сентября 2018 | 10:53

наверное дамочка с образования 404 (некогда Украина). По оценкам экспертов с уровнем алкоголизма там полная беда. Пьют не просыхая все. даже президента кондитера вроде еще никто трезвым никогда не видел.

tonight 14 сентября 2018 | 11:08

unprejudiced: Зря вы злорадствуете. А эта несчастная простая русская баба из раши у которой маленькая зарплата и отобрали будущую пенсию. Как тут не пить? Или вы думаете русские бабы не пьют? )

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