Нетрезвая женщина стала причиной задержек поездов на «серой» ветке московского метро
Она упала на рельсы на станции «Боровицкая», но выжила. Машинист успех затормозить. У женщины закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки. Полицейские опросили очевидцев. Те подтвердили, что падение женщины произошло по неосторожности.
Комментарии5
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rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 10:38
Нетрезвая женщина стала причиной задержек поездов на «серой» ветке московского метро. Она упала на рельсы на станции «Боровицкая», но выжила...
Ольга Романова, из "Русь сидящая"?
vladimirbelarus 14 сентября 2018 | 11:04
rpmcmurphy: Машка Захарова, точно она.
allasc 14 сентября 2018 | 10:43
не повезло женщине... придется дальше..... пить
unprejudiced 14 сентября 2018 | 10:53
наверное дамочка с образования 404 (некогда Украина). По оценкам экспертов с уровнем алкоголизма там полная беда. Пьют не просыхая все. даже президента кондитера вроде еще никто трезвым никогда не видел.
tonight 14 сентября 2018 | 11:08
unprejudiced: Зря вы злорадствуете. А эта несчастная простая русская баба из раши у которой маленькая зарплата и отобрали будущую пенсию. Как тут не пить? Или вы думаете русские бабы не пьют? )