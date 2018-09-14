По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» появился двенадцатый подозреваемый
Это бывший заместитель начальника инспекции строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей. Именно ей, как полагает следствие, поручили проверять после реконструкции здание торгового центра. Следственный комитет считает, что чиновница выявила нарушения, но совместно с начальником скрыла их.
Пожар в «Зимней вишне» произошёл в конце марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, в основном это дети.
Комментарии5
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wuwer 14 сентября 2018 | 10:42
((( Да там дворники и уборщицы ...главные виноватые ( по основной схеме халатности в крупных размерах)
Видать долго прикидывали плюсы и минусы, как бы видимость создать и своих сильно не обидеть.
.ну и согласовать... все виды компенсации: кому , сколько и за что виноватиться
wuwer 14 сентября 2018 | 10:44
Зря что-ли путин сотню следаков ночью привез, перед своим одиночным прохождением на пепелище
wuwer 14 сентября 2018 | 10:47
"А эти бляди 5-ти долларовые чё здеся делают?" - хроника Курского утопления
wuwer 14 сентября 2018 | 10:53
Я, в свою бытнрсть в Хермании, на меньше 10 марок не соглашался...расценки хорошо знаю....
за носку чемоданов с компроматом в пересиденты без мыла пролез
vasya_von_smetankin 14 сентября 2018 | 10:59
Теперь хоть кино снимай.
"12 друзей Вострикова"
или
"12 апостолов "Зимней Вишни".