По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» появился двенадцатый подозреваемый

Это бывший заместитель начальника инспекции строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей. Именно ей, как полагает следствие, поручили проверять после реконструкции здание торгового центра. Следственный комитет считает, что чиновница выявила нарушения, но совместно с начальником скрыла их.

Пожар в «Зимней вишне» произошёл в конце марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, в основном это дети.