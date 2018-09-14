На заседании совета директоров Банка России сегодня может быть изменена ключевая ставка
В России появился ряд факторов для её повышения, ранее сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Последние три года все изменения ключевой ставки были в меньшую сторону.
Комментарии3
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traxau_okurka 14 сентября 2018 | 10:08
Спасибо нацлидеру))) Все сыплется, благодаря тому, что он всех переигрывает)))
polsan 14 сентября 2018 | 10:15
Чему способствует повышение размера ключевой ставки?
Курс по займам и депозитам начнут повышать соответствующие компании по всей стране. Это повлечет за собой следующие изменения: Людям становится невыгодно брать финансовые займы. Соответственно, если проценты растут, то на денежном рынке постепенно падает активность клиентов банков. Экономика начинает развиваться медленнее. Не только простые обыватели, но и бизнес начинает брать займы меньше. Как результат – физические лица совершают меньше покупок, а бизнес замораживает свои проекты. В результате экономика идет на спад, ведь она переходит в режим накопления и сбережения финансов. Людям становится выгоднее не вкладываться в займы, а размещать свои средства на депозитах ). В результате, благодаря повышению ставок на вкладах, клиентам банков удается больше заработать на своих средствах.
Страну могут ожидать следующие изменения: Из экономики происходит отток финансов. Когда Центральный банк повышает размер КС, он задает тренд на сбережение денег. Вклады становятся выгоднее займов, благодаря чему все средства оседают на депозитах финансовых компаний. Снижается инфляция, что так же является не лучшим показателем. Соответственно, КС Центробанка – это своего рода показатель состояния экономики.
подробней можно прочитать на сайте promdevelop
wuwer 14 сентября 2018 | 10:27
polsan: Ну да.... продажа сырья и ростов-нищенство (населения) -это и есть главная скрепа и двигатель нашей экономики
Аааа.. забыл..... ещё строительство мостов без подъездных магистралей, ... супердорогих стадионов для зрелищ зомбированного населения...и проведения всяких разных фуршетов на (притянутых за уши) всяких ЭКСПО и форумах...ибо денег некуда девать...ну не на пенсию же ворованное пускать