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10:03, 14 сентября 2018

Священный Синод Русской православной церкви соберётся на внеочередное заседание для обсуждения «украинского вопроса»

В минувшую пятницу Константинопольский патриарх назначил двух экзархов в Киев в рамках подготовки предоставления автокефалии православной церкви на Украине. Это стало ответом на просьбу Петра Порошенко. Этот шаг в Московском патриархате расценили, как вторжение в свою каноническую территорию и пригрозили разрывом отношений с Константинополем.

Разделение православных украинцев и россиян недопустимо, — неоднократно утверждали в Московском патриархате. Это может грозить опасными последствиями, включая раскол церкви, — говорил патриарх Кирилл.

Комментарии

27

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traxau_okurka 14 сентября 2018 | 10:06

В РПЦ истерика?)))) Денежка тю-тю)))

luger_max_otto 14 сентября 2018 | 10:12

Так ото ж. Есть конечно спасительный вариант- анафемствование Путина, но "так, батюшка, и партбилета лишиться можно".

opiatnovyi63 14 сентября 2018 | 10:29

luger_max_otto: Дед Гундяй в истерике,денежек станет меньше!

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ostapba 14 сентября 2018 | 10:46

midnightblues: ....... 1453 году под давлением мусульман пала столица православного мира Константинополь. В это время первому русскому царю Ивану III Васильевичу было всего тринадцать лет.

Под влиянием бежавших на север византийских священников начинается трансформация русского мира в деспотию, а православие превращается в государственную идеологию. Москва во времена Ивана III погрязла в религиозном споре трех православных партий: партии нестяжателей Нила Сорского, образованных христиан (названных ортодоксальными недоброжелателями жидовствующими) и стяжателей-иосифлян во главе с Иосифом Волоцким. Победили иосифляне – сторонники церковного богатства, землевладения и союза с государством. Это и определило дальнейший ход истории.

Ко времени «стояния на Угре» тверские князья сохраняли независимость, но их земли оказались окружены московскими владениями со всех сторон. Чтобы противостоять московскому натиску, Тверь пыталась очередной раз опереться на помощь Литвы (тем более все западные королевские фамилии были отпрысками княжон тверского княжеского дома).

Тем не менее в сентябре 1485 года московская рать осадила Тверь. Князь Михаил бежал в Литву. Тверь перешла под управление его племянника, сына московского князя Ивана Молодого, получившего титул тверского великого князя и соправителя Ивана III. Он правил Тверью вместе со старой «тверской» думой. Отдельно от московского функционировал тверской «двор»....
Даже..

midnightblues 14 сентября 2018 | 11:06

ostapba: Вы не уточнили один нюанс.Московские князья никогда бы не смогли проводить политику экспансии,если бы на представляли интересы Крымского ханства и не были бы усилены крымскими войсками. Все московские князья до 1700 г были дальними потомками Джучи

ostapba 14 сентября 2018 | 11:32

midnightblues: были??
Хм.,.я склоняюсь что и есть а не только были.
В этом и заключается "русскость" как принадлежность к означенному Вами определению.
Видно птицу по полету, как и любимую по походке.
В нонешней ситуации видно эту преемственность по ПОВАДКАМ..
даже..

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sensei54 14 сентября 2018 | 10:07

Разложенная карта Украины с красными стрелами, и "теперь пускай доложит товарищ Жуков"...

allasc 14 сентября 2018 | 10:27

sensei54: Жуков докладывает
А как глянул в стороны — и-и, гроб с покойничком летает над крестами! А вдоль дороги мёртвые с косами стоять! И тишина!

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vladimirbelarus 14 сентября 2018 | 10:13

Посидят и утрутся, как всегда было раньше. Они способны только из-под тишка нападать, а серьёзный ответ не держат. Гопники, что с них взять?

platonnekafrin 14 сентября 2018 | 10:19

Жду выступления Гундяева, в котором он пообещает сделать сочную котлету из этих двух экзархов.

allasc 14 сентября 2018 | 10:25

бога пригласят?

sergirusso 14 сентября 2018 | 10:27

allasc: Бог уже все решил. Он сам приглашает к себе того и когда ему угодно. И от это приглашения невозможно отказаться...

unprejudiced 14 сентября 2018 | 10:26

Срочная новость, сенсация! Максимальный репост!

Вячеслав Пивоварник, обвиняемый в заказе убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, опубликовал шокировавшее украинскую общественность видео, в котором заявляет, что СБУ завербовала его ещё в 2010 году и всё покушение было «операцией спецслужб».

«Я был завербован Александром Александровичем Скипальским, который был председателем Главного управления разведки Минобороны, а также он был заместителем председателя СБУ», — сказал он.

По словам Пивоварника, «весь этот шум, связанный со списками журналистов, общественных деятелей — это не что иное, как спецоперация СБУ, которая, во-первых, имеет целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста-блогера, чтобы продемонстрировать российский след».

Режим Порошенко находится в критическом состоянии, и для удержания власти необходимо постоянно демонстрировать внешнюю агрессию со стороны Российской Федерации для списания собственных неудач, как политических, так и экономических. Эту ситуацию и образ внешнего врага, олицетворяемого Кремлём, используют все политические игроки», — отметил Пивоварник.

Также он заявил, что глава СНБО Украины Александр Турчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков и другие высокопоставленные лица планируют осуществить военный переворот, а дело Бабченко — часть этого переворота.

«Я получил информацию, что в этой операции я расходный материал», — сказал Пиоварник, и добавил, что в случае угрозы его жизни будет публиковать новые компрометирующие материалы.

ostapba 14 сентября 2018 | 10:29

unprejudiced: max на 34% верняк??
Или на 46%?даже?

beregov_net 14 сентября 2018 | 10:34

unprejudiced: Чтобы продемонстрировать российскую агрессию достаточно посмотреть российские тв каналы , какой нибудь вечер с Соловьёвым , любой новостной выпуск про "как там у хохлов"

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idruker 14 сентября 2018 | 10:37

unprejudiced: "Срочная новость, сенсация! Максимальный репост! " - дальше можно не читать. Либо про жидобандеровцев, либо про голливудскую постановку высадки американцев на луну, либо про американский след в обрушении близнецов, либо про секс-услуги по телефону.

unprejudiced 14 сентября 2018 | 10:50

idruker: А вы сделаете усилие, почитайте, много интересного про вашу бандеровскую Украину. Кстати почему не на родине, а за океаном?

idruker 14 сентября 2018 | 10:54

unprejudiced: Тебе, болван, уже было один раз сказано, но ты не понял: моя родина - Москва. Это раз. Почему я здесь за океаном, а не в Москве - не твое собачье дело - это два. Я отрыжку желтой прессы не читаю, кормись этим дерьмом сам - это три.

ostapba 14 сентября 2018 | 10:56

unprejudiced: а если по теме тебя просветить??
Вот прочитай ниженаскаканное на тебя:
......Изначально РПЦ образовалась из "Киевской и Всея Руси Церкви" и подчинялась Константинопольской (что очевидно). Соответственно, территория нынешней Украины в православном плане контролировалась Константинопольской церковью и это супер–канонично (т.к. иначе оказывается, что и крещения Руси не было и вся РПЦ — сброд самозванцев).
Но примерно через 500 лет после крещения Руси, Киевская церковь переехала в Москву и отделилась от Константинополя. Причём отделилась без разрешения — князь сказал и аминь. Учитывая, что Византия/Константинополь тогда уже переживали не лучшие времена, то никто особо не возражал. А потом и вовсе российские императоры периодически этот самый Константинополь завоёвывали и даже думали присоединить, но не решились. Короче, против пушек не попрёшь. А теперь важный момент. Т.к. это всё было не по канону и, вообще, откровенно говоря, пахло ересью, то в районе 1600 года Московская Православная Церковь сделала интересный финт ушами — она признала своё отделение от киевской метрополии, оставив ту в подчинении у Константинополя. В обмен получив от Константинополя автокефалию (вместе с остальными восточными православными церквями), благославление и кучу плюшек. В общем, задним числом и явочным порядком всё привели к канону — вроде как, Константинополь сам даровал автокефалию Московской Церкви отделив её от Киевской???
Даже???

yralez 14 сентября 2018 | 10:32

Мало им генеральских окладов ГБ ?

podwodnik 14 сентября 2018 | 10:37

Отпустят с миром? Синод то священный, миролюбивый :).

rena1960 14 сентября 2018 | 10:39

Невзоров бы сказал:"Отжимайтесь..."

tunis 14 сентября 2018 | 10:42

Священный синод...
Харош мозги компостировать, пишите прямо : собрался пятый отдел НКВД.

krysodav2 14 сентября 2018 | 10:47

Совейская малина,собралась на Совет, совейская малина врагу сказала- НЕТ!"

lord21 14 сентября 2018 | 10:54

Зря упырь начал развивать руский кал по всему миру.
Теперь вместо гундяя им надо поставить Отца ЗВЕЗДОНИЯ (2042)
а гундяя познакомить с ГЕЯМИ с НОВИЧКОМ

unprejudiced 14 сентября 2018 | 11:03

27–28 мая 1992 года в Харькове состоялся архиерейский Собор Украинской Православной Церкви. На нём было принято окончательное решение снять с предстоятельского поста и запретить в служении митрополита Филарета (Денисенко). 25–26 июня того же года в Киеве состоялся раскольнический «собор», на котором теперь уже монахом Филаретом (при поддержке группы его сторонников, нескольких лжеепископов Украинской автокефальной православной церкви и некоторых народных депутатов) был создан так называемый Киевский патриархат. Это образование создавалось искусственно, без участия духовенства Украинской Православной Церкви, против воли её епископов, архиереев, священства и верующих.

В 1997 году Архиерейским собором РПЦ «митрополит» УПЦ КП Филарет (Денисенко) был отлучён от церкви и предан анафеме за раскольническую деятельность.

УПЦ КП не признана ни одной канонической православной церковью в мире.

Кстати представители так называемого киевского патриархата, включая раскольника филарета, единственные в церковном мире кто открыто призывал к убийствам. Кто не верит наберите в яндексе - священник киевского патриархата призывает к убийствам и почитайте их высказывания. Как такое можно признать официально???

ostapba 14 сентября 2018 | 11:15

unprejudiced: ?????
Да? И даже??
МПЦ активно хает Украину, как государство, возможно, даже ведёт подрывную деятельность, за малым не призывает к братоубийству (хотя, это как посмотреть), получает бабки от украинских православных, плюёт на Константинополь — в общем, жизнь удалась. Но ружьё почему–то висит по средине стены.... Ровно по линии симметрии.
Как вдруг.
Две неканоничные украинские православные церкви делают хитрый манёвр — объединяются, каются, просятся в состав константинопольской православной церкви с приведением к канону и последующим дарованием автокефалии. И тут оказывается, что т.к. Константинополь никому никакой автокефалии в Киеве не давал, то имеет на это полное право. И это всё по самому каноничному канону. Опаньки, а ружьё–то заряжено! :)

В МПЦ паника — как так, мы же ого–го–го! Мы же вообще! Мы же сколько лет, а оно вон оно как! Начали, конечно с матюков, угроз и поливания грязью — всё как всегда.
И тут Константинополь достаёт пыльный манускрипт, где написано, что вообще сам факт существования РПЦ и всех восточный православных церквей увязан с условием сохранения подчинения киевской церкви Константинополю. Что именно так была восстановлена каноничность московской церкви. Что передача зданий и священников не означает, что передан контроль над территорией. Вот решения патриархов, подкреплённые Соборами. Что если РПЦ с этим не согласна, то и автономии у неё никогда не было, а сами они сборище самозванцев и еретиков. И не только РПЦ, но и вообще все "новые" православные церкви, т.к. всё это было увязано вместе. Союзники РПЦ сразу притихли — на фиг оно им такое счастье — терять независимость из–за чьих–то понтов. Короче, как в лучших сюжетах, долго висевшее по центру стены ружьё стреляет!!! .

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