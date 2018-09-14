Бывший глава предвыборного штаба Трампа согласился на сделку со следствием перед началом второго судебного процесса
Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт согласился на сделку со следствием перед началом второго судебного процесса. Он связан с обвинениями в сговоре против США и отмывании денег в период работы Манафорта на прокремлёвских политиков на Украине.
О сделке со следствием Манафорт, как ожидается, объявит уже сегодня. Правда пока неясно будет ли он полностью сотрудничать с командой спецпрокурора Роберта Мюллера или только ограничится признанием вины, сообщает телеканал ABC. По его данным Манафорт и его адвокаты вчера больше четырех часов общались с прокурорами. Мюллер ведёт расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США. В ходе него были выдвинуты обвинения в адрес политтехнолога. Правда, пока России напрямую они не касаются. Газета New York Times допускает, что Манафорт может дать согласие сотрудничать со следствием как раз по вопросам российского вмешательства. По первому делу присяжные в прошлом месяце признали Манафорта виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве. Только за это ему может грозить до 30ти лет тюрьмы. Новый процесс связан с обвинениями в сговоре, отмывании десятков миллионов долларов, работе на Украине в качестве незарегистрированного иностранного агента Партии регионов и экс-президента Виктора Януковича и лоббировании его интересов.
Второе дело будет слушаться в Вашингтоне, первое заседание пройдёт на следующей неделе.
Комментарии9
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andreyoo 14 сентября 2018 | 10:11
Он связан с обвинениями в сговоре против США и отмывании денег в период работы Манафорта на прокремлёвских политиков на Украине.
-- Уважаемая редакция, хочу напомнить вам, что в обвинениях Манафорту указаны не "прокремлёвские политики на Украине", а правительство и президент Украины.
gonduras_on_colima 14 сентября 2018 | 10:20
andreyoo: Неуважаемая портянка, хочу тебе напомнить, что там указаны бывший президент и бывшее правительство Украины.
И многие из них, включая бывшего президента, райт нау находится на территории России.
Но это всё зацепки и отмазки для таких суперинтеллектуалов как ты.
Главное было вскрыть вмешательство Роисси в амеровские выборы.
Кстати, клоун, эта новость была, во-первых, ожидаемой, во-вторых означает фактически ппц Трампу.
И если сделка заключена, то второго суда, который должен был начаться на след. неделе, может и не быть, обвинения по нему включат в более обширный в этом плане процесс.
Как и обвинений "на добивание" по 10-ти эпизодам из первого суда.
Последняя надежда Трампа рухнула, его обложили и начинают гнать на номера.
Если бы Трамп хоть немного слушал в школе учителей, а не курил гербарий, то он бы сейчас воскликнул: И ты, Брут, продался ответственным работникам!
А ты учи матчасть, портянка гунявая.
andreyoo 14 сентября 2018 | 11:08
gonduras_on_colima:
"хочу тебе напомнить, что там указаны бывший президент и бывшее правительство Украины.
И многие из них, включая бывшего президента, райт нау находится на территории России. "
-- Иии, ;-) Каким образом это отменяет факт, что на тот момент когда Манафорт получал от них деньги, они были действующими.
"Главное было вскрыть вмешательство Роисси в амеровские выборы. "
-- Иии? ;-))) Вскрыли лишь уход от налогов при получении денего от Украины.
" ... во-вторых означает фактически ппц Трампу. "
-- Не очевидно. Но если и так, не понятно кто в мире будет плакать.
"... портянка гунявая."
-- Жаль ты не можешь узнать что я думаю о твоих умственных способностях. Боюсь администрация забанит. Вам-то хорошо, к либеральнутым она снисходительнее.
edyunia 14 сентября 2018 | 10:22
andreyoo: Президент Украины, это тот, легитимный, который сейчас в Ростове?
andreyoo 14 сентября 2018 | 11:10
edyunia: Да. Странно, что вам надо пояснять это
unprejudiced 14 сентября 2018 | 10:31
Пожары и паника: в США прогремело 70 взрывов газа, есть погибший
В американском штате Массачусетс в трех городах произошло 70 взрывов газа, что привело к пожарам и гибели одного человека.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Взрывы произошли на севере штата в городах Лоренс, Андовер и Северный Андовер. Людей эвакуировали из районов, где ощущался запах газа. Полиция предписала жителям, чьи дома обслуживаются компанией Columbia Gas покинуть их.
По данным издания, в больницу Лоуренса было доставлено 6 человек, а в городе Андовер от взрывов пострадало 3 человека.
Видать это всё, начало конца пендосии
polsan 14 сентября 2018 | 10:37
unprejudiced: Сколько можно не по теме не по теме новостей вставлять свои комменты? Это запрещено правилами сайта и вас кроме как за враньё ещё и за это банили! Забанят опять!! )
Хотите распространять свои мысли заведите себе сайт, господин юрист - типа беспристрастный тролль!!
unprejudiced 14 сентября 2018 | 10:39
polsan: В новости США? США, значит моя новость очень как в тему.
unprejudiced 14 сентября 2018 | 10:42
polsan: Кстати где тут вранье про массовые взрывы в пендосии?