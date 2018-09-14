Бывший глава предвыборного штаба Трампа согласился на сделку со следствием перед началом второго судебного процесса

Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт согласился на сделку со следствием перед началом второго судебного процесса. Он связан с обвинениями в сговоре против США и отмывании денег в период работы Манафорта на прокремлёвских политиков на Украине.

О сделке со следствием Манафорт, как ожидается, объявит уже сегодня. Правда пока неясно будет ли он полностью сотрудничать с командой спецпрокурора Роберта Мюллера или только ограничится признанием вины, сообщает телеканал ABC. По его данным Манафорт и его адвокаты вчера больше четырех часов общались с прокурорами. Мюллер ведёт расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США. В ходе него были выдвинуты обвинения в адрес политтехнолога. Правда, пока России напрямую они не касаются. Газета New York Times допускает, что Манафорт может дать согласие сотрудничать со следствием как раз по вопросам российского вмешательства. По первому делу присяжные в прошлом месяце признали Манафорта виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве. Только за это ему может грозить до 30ти лет тюрьмы. Новый процесс связан с обвинениями в сговоре, отмывании десятков миллионов долларов, работе на Украине в качестве незарегистрированного иностранного агента Партии регионов и экс-президента Виктора Януковича и лоббировании его интересов.

Второе дело будет слушаться в Вашингтоне, первое заседание пройдёт на следующей неделе.