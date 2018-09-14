Источник: В обшивке космического корабля «Союз» обнаружены новые свидетельства работы дрелью

В обшивке космического корабля «Союз» обнаружены новые свидетельства работы дрелью. Во всяком случае, об этом со ссылкой на свой источник сообщило агентство ТАСС. Впрочем, источник другого агентства, РИА Новости, уверяет: новых отверстий не обнаружено, а дыра «образовывалась постепенно».

Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи, уверяет источник ТАСС. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявил, что ситуация с расследованием причин оказалась сложнее, чем предполагалось ранее. И тому появляются все новые свидетельства. Прежде чем заделать дырку в «Союзе», экипаж МКС с помощью эндоскопа произвел ее фото и видеосъемку. Анализ этих материалов показал, что следы работы сверлом есть и за основной дырой — тот, кто сверлил корпус, прошел его навылет и уперся инструментом в тот самый противометеоритный экран. Этому не противоречит информация от источника РИА Новости – новых дыр нет, просто старые оказались более глубокими. Речь идет об отверстии диаметром 2 миллиметра в шпангоуте бытового отсека корабля Союз МС-09. Две недели назад из-за него на МКС произошло падение давления. Специалисты на Земле уверяли, что никакого отверстия на этапе сборки или транспортировки Союза на Байконур не было, а появиться оно могло во время пребывания корабля на контрольном стенде. В Роскосмосе и НАСА заявляли о готовности тесно взаимодействовать для того, чтобы выяснить причины аварии, какую природу она не носила бы.

Первоначально выдвигали версию о появлении дыры из-за попадания микрометеорита. Потом появились и другие, в том числе, о причастности к случившемуся американских астронавтов.