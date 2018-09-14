Источник: В обшивке космического корабля «Союз» обнаружены новые свидетельства работы дрелью
В обшивке космического корабля «Союз» обнаружены новые свидетельства работы дрелью. Во всяком случае, об этом со ссылкой на свой источник сообщило агентство ТАСС. Впрочем, источник другого агентства, РИА Новости, уверяет: новых отверстий не обнаружено, а дыра «образовывалась постепенно».
Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи, уверяет источник ТАСС. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявил, что ситуация с расследованием причин оказалась сложнее, чем предполагалось ранее. И тому появляются все новые свидетельства. Прежде чем заделать дырку в «Союзе», экипаж МКС с помощью эндоскопа произвел ее фото и видеосъемку. Анализ этих материалов показал, что следы работы сверлом есть и за основной дырой — тот, кто сверлил корпус, прошел его навылет и уперся инструментом в тот самый противометеоритный экран. Этому не противоречит информация от источника РИА Новости – новых дыр нет, просто старые оказались более глубокими. Речь идет об отверстии диаметром 2 миллиметра в шпангоуте бытового отсека корабля Союз МС-09. Две недели назад из-за него на МКС произошло падение давления. Специалисты на Земле уверяли, что никакого отверстия на этапе сборки или транспортировки Союза на Байконур не было, а появиться оно могло во время пребывания корабля на контрольном стенде. В Роскосмосе и НАСА заявляли о готовности тесно взаимодействовать для того, чтобы выяснить причины аварии, какую природу она не носила бы.
Первоначально выдвигали версию о появлении дыры из-за попадания микрометеорита. Потом появились и другие, в том числе, о причастности к случившемуся американских астронавтов.
Комментарии27
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mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 10:06
Нужно отправить на МКС бригаду лучших российских следователей для расследования этого случая диверсии.
И в первую очередь пусть обыщут американских астронавтов на предмет сверла и ручной дрели!
gordy 14 сентября 2018 | 10:14
До чего дошла деградация космической отрасли РФ?
danko1 14 сентября 2018 | 10:30
gordy: Отправить на МКС Бастрыкина с Путиным.
Путин спец во всем, разберется. Да и он, управлявший буквально всеми транспортными средствами, вплоть до подводной лодки и самолетов, еще космическим кораблем не управлял.
Пусть поразвлекается.
tvitov66 14 сентября 2018 | 10:58
danko1: проще объяснить как можно иконостас приклеить на двухсторонний скоч, а не на шурупы
luger_max_otto 14 сентября 2018 | 10:34
Рогозину нужно присвоить еще одно отличие: Царь- Дырка!
Как там у Лукина- то:
"А мы всегда были гордым народом! Наши предки, сливаясь с природой, сверлили угол избы и молились: «Изба моя, дыра моя, спаси меня…»"
sim202_ 14 сентября 2018 | 10:53
mikhail_spb_:
Не , надо самого Вову туда закинуть.
Без него не разберутся. Тем более,
для настоящего мачо скафандр не нужен!
vasya_von_smetankin 14 сентября 2018 | 10:11
Сколько у него промилей,
Что сверло прошло "навылет?"
Может, вырос алконавтом,
Но хотел стать космонавтом?
nds_01 14 сентября 2018 | 10:11
Рогозина вместо таксы опускают в специальный раствор вниз головой? Маразм явно крепчает.
sensei54 14 сентября 2018 | 10:14
Картина маслом:
Байконур, старт очередного "Союза", команда из Центра управления - "Активируйте ракету, Макс".
(Если кто помнит фильм "Большие гонки")
jamba 14 сентября 2018 | 10:16
Власти тщательно скрывают, что некоторое время назад, из секретной лаборатории МО, произошла утечка нескольких "БУД" (боевые управляемые дрели). Устройства способны функционировать автономно неограниченное количество времени ( в основе, новейшие "левитационные двигатели", подзаряжаются даже от очень слабых источников света).
Все экземпляры снабжены "анестезирующими устройствами".
Сверлят все, что попадается - предметы, людей (целятся в головы) итд. Летальных случаев не допускают ( софт имеет ограничения), но приводит к утечке мозгов.
Вполне вероятно, что:
- дуэльная истерика Золотова, это результат атаки "БУД";
- заявление главы ВТБ - предложение отказаться от доллара - почти 99%, что поработала дрель.
- Петров-Бошаров-Симоньян - скорее всего, были атакованы несколькими дрелями одновременно.
Единственный способ уберечься, это постоянно ходить с любой дрелью или шуруповертом в руках - своих они не атакуют;)))))))))))
wuwer 14 сентября 2018 | 10:34
jamba: А я то думал, что погано-носцы закупают дрели, чтобы сверлить в мундирах отверстия для внеочередных мядалей и звёздулечек...а вон оно чё !!! Извилина, однако ,у них шевелится. Роботы..кругом одни роботы
rexis 14 сентября 2018 | 10:49
jamba: можно шлем одеть , мотоциклетный .Или просто кастрюлю на голову
wuwer 14 сентября 2018 | 10:56
rexis:Неее.... портянки проверяли ..не помогает...только сапоги с утреца на свежую голову
jamba 14 сентября 2018 | 11:07
rexis: Кастрюля на голове, это практически рыцарский доспех! А это, кощунство, церковь осудит;)
platonnekafrin 14 сентября 2018 | 10:16
МКС растворяется - при сборке освоили воровство на наноуровнях.
vladimirbelarus 14 сентября 2018 | 10:17
Надо наделать лишних отверстий в голове Рогозина и потом обсуждать, кто, что, каким образом. Мозгов там всё равно не найдут.
makap 14 сентября 2018 | 10:21
Если на корпус идет заземление, то на соприкасающийся с ним металлический предмет постоянно идет разряд, получается как бы микросварка. Отвестие могло образоваться из-за длительного неполного контакта разнозаряженных предметов. Не научно, но по собственному опыту.
wuwer 14 сентября 2018 | 11:04
makap: ))) Согласен...когда рядом- фаза на земле ...или вы, с дури, прибор подключили через свой палец в розетке ( без обид- хохма, для снятия напряженности)..
.там иногда такая дуга проскакивает..
.если "по-легкому" на оголенный высоковольтный или рубильник трансформатора
sergilio 14 сентября 2018 | 10:22
Думаю, что таким способом американские астронавты пытались покончить жизнь самоубийством в знак протеста против антироссийских американских санкций. Но наши космонавты, в последний момент, их отговорили, поскольку им пришлось бы присоединиться к самоубийцам.
andreygo 14 сентября 2018 | 10:29
Я понял, это конверсия. Делали дуршлак
eyjafjallajoekull 14 сентября 2018 | 10:29
Тут без Обамы явно не обошлось. А еще интеллигент: "занимал дрель на два часа, а третий день не отдает" (ММИ)
alexandr400 14 сентября 2018 | 10:33
Странная история. Илон Маск мог надеть маску любого космонавта, как фантомас? Это версия не прорабатывалась?
tks 14 сентября 2018 | 10:33
Диверсанты!! Вредители!!! Из пятой колонны!!
yralez 14 сентября 2018 | 10:34
Как в российском бюджете.
Кто то дырявит его непрерывно, а винят пиндосов..
milenacotliar 14 сентября 2018 | 10:37
Никто не мог подумать, что зелёные веждивые человечки - летающие, да?
socialism 14 сентября 2018 | 10:45
Развалили Советский Союз и что? Лучше стало? Кому?
agamasat 14 сентября 2018 | 10:47
Просто наши космонавты хотели повесить портрет путина... Вот и все дела.