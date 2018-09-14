В Казани началась официальная церемония открытия двенадцатого литературно-музыкального фестиваля «Аксенов фест 2018»
С вручения международной литературной премии «Звездный билет» в Казани началась официальная церемония открытия двенадцатого литературно-музыкального фестиваля «Аксенов фест 2018».
Всего в рамках фестиваля, который завершится 16 сентября, запланировано 30 творческих встреч, концертов и кинопоказов.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.