С вручения международной литературной премии «Звездный билет» в Казани началась официальная церемония открытия двенадцатого литературно-музыкального фестиваля «Аксенов фест 2018».

Всего в рамках фестиваля, который завершится 16 сентября, запланировано 30 творческих встреч, концертов и кинопоказов.