В Гарвардском университете вручили Шнобелевские премии

Награды, как отмечается на сайте мероприятия, получили 10 новых лауреатов, каждый из которых заставил людей сначала смеяться, а затем задуматься. Премию, в частности, получила группа учёных из Канады, Китая, Сингапура и США, которые пытались выяснить, как люди могут преодолеть несправедливость на работе. В исследовании учёные пришли к выводу, что этому может способствовать кукла Вуду, которая напоминает начальника. У работников, которые мучили таких кукол и протыкали их булавками, скорее восстанавливалось чувство справедливости.