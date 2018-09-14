В Гарвардском университете вручили Шнобелевские премии
Награды, как отмечается на сайте мероприятия, получили 10 новых лауреатов, каждый из которых заставил людей сначала смеяться, а затем задуматься. Премию, в частности, получила группа учёных из Канады, Китая, Сингапура и США, которые пытались выяснить, как люди могут преодолеть несправедливость на работе. В исследовании учёные пришли к выводу, что этому может способствовать кукла Вуду, которая напоминает начальника. У работников, которые мучили таких кукол и протыкали их булавками, скорее восстанавливалось чувство справедливости.
Комментарии3
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polsan 14 сентября 2018 | 09:53
Про куклу Вуду, отличное даже исследование! ) Только надо расширить ассортимент этих кукол. В магазинах и аптеках, можно продавать множество разных кукол этих, для разных так сказать групп недовольных. Предприимчивые люди наверняка уже приступили к выпуску этой замечательной продукции.
rpmcmurphy 14 сентября 2018 | 09:55
В исследовании учёные пришли к выводу, что этому может способствовать кукла Вуду...
У кого-то есть кукла Вуду Пети Верзилова.
permsky_valenok 14 сентября 2018 | 09:55
По данным "Газета.ру" , премию в области здорового питания получили британские ученые, доказавшие, что мамонт вкуснее и питательнее, чем сосед. Видимо,уже назревает проблема питания....