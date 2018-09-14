Власти Британии планируют активизировать борьбу в борьбе с подозрительными доходами граждан России и других стран мира

Власти Великобритании планируют активизировать борьбу в борьбе с подозрительными доходами граждан России и других стран мира. Об этом в интервью «Файненшнл Таймс» сообщил один из высокопоставленных чиновников Национального Агентства по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун. По его словам, Агентство готовится расширить применение ордеров на арест богатства неустановленного происхождения и заморозить такие активы.

По информации «Файненшнл Таймс», поток «грязных денег», оседающих в Лондоне, составляет 90 миллиардов долларов.