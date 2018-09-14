Власти Британии планируют активизировать борьбу в борьбе с подозрительными доходами граждан России и других стран мира
Власти Великобритании планируют активизировать борьбу в борьбе с подозрительными доходами граждан России и других стран мира. Об этом в интервью «Файненшнл Таймс» сообщил один из высокопоставленных чиновников Национального Агентства по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун. По его словам, Агентство готовится расширить применение ордеров на арест богатства неустановленного происхождения и заморозить такие активы.
По информации «Файненшнл Таймс», поток «грязных денег», оседающих в Лондоне, составляет 90 миллиардов долларов.
Комментарии4
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rsilk 14 сентября 2018 | 09:35
Два обычных гея Петров и Боширов держались за ручку. Это была дверная ручка разведчика Скрипаля.
traxau_okurka 14 сентября 2018 | 09:40
Браво, Британия!! Вот почему США и Европа борятся с нашими ворами лучше, чем мвд-фсб?
pedrobutylkovich 14 сентября 2018 | 09:42
traxau_okurka: Они с ними не борятся, они у них просто бабки забирают. Лучше бы выдавали их по запросам наших МВД-ФСБ обратно в Россию...
mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 09:42
Не хотят ли власти Великобритании проверить одного жулика, летающего на собаколёте?