Глава ВТБ Андрей Костин предлагает отказаться от американской валюты
В интервью «Известиям» он сказал, что разработал план из трёх пунктов: прежде всего нужно как можно скорее перейти в расчётах с иностранными государствами на другие валюты, перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в Россию. Третьим пунктом Костин назвал необходимость перенаправить на российскую площадку размещение еврооблигаций.
Комментарии17
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mumaras 14 сентября 2018 | 09:38
Доуправлялись...
gregor 14 сентября 2018 | 09:39
Глава ВТБ Андрей Костин предлагает отказаться от американской валюты
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Костин держит свои капиталы ,и капиталы своей семьи , на Западе , в рублях ?
vezdehod 14 сентября 2018 | 09:42
Перейдут на "Тугрики" - самая надёжная валюта в мире.
gregor 14 сентября 2018 | 09:50
vezdehod:
Не знаю как 86 % телевизионного электората , но лично я и ,думаю , Костин ,так же Путин и его все бабушкикабаевой будут держать свои накопления в долларах и евро .
Ну а остальное ка хоУт , хоть , в тугриках .
Главное вовремя помахать ручкой ,пока страну не закрыли за колючку . Тогда ,что тугрик ,что рублик ... не имеет значение . Лично я уже меры принял , детям и внукам своим ,колючку не желаю . Впрочем ,как и все Путинские чиновники . У них семьи живут на Западе .
waytothesun 14 сентября 2018 | 09:39
утопист
mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 09:40
Вот пусть всевозможные костины и прочие жулики, а также их начальство и откажутся от своей инвалюты.
mumaras 14 сентября 2018 | 09:42
mikhail_spb _: Если по сегодняшнему курсу будут отказываться, то никаких рублей не хватит...
platonnekafrin 14 сентября 2018 | 09:41
"Заройте ваши денежки. А я скажу вам где".
permsky_valenok 14 сентября 2018 | 09:41
Уважаемый г-н Костин! Я так уже давным-давно отказался от дохлых американских президентов. У меня их нет, и сомневаюсь, что они мне нужны. Я вот только одного не понимаю-то: отчего у нас кредиты такие "дешевые", а? Вот даже что ни на есть в наших родных рублях?
blahovdav 14 сентября 2018 | 09:56
permsky_valenok: У меня их нет, и сомневаюсь, что они мне нужны.\\\\Правильно, портяныч. Зачем тебе баксы, если ты дальше своего Мухокакска никуда не выезжал и не планируешь...
drtomsky 14 сентября 2018 | 09:42
Началось? А выезд за границу закрыть? А выездные визы? А глушилки вражьих голосов?
Совок forever.
condor00 14 сентября 2018 | 09:42
Кого в Сев.Корею по приобретению бесценного опыта направят?
largo1122 14 сентября 2018 | 09:48
Опасная инициатива для нашей экономики. Но у них нет другого выбора, прижали. Пристегните ремни, будет сильная волатильность.
andreyoo 14 сентября 2018 | 09:53
largo1122: Опасная инициатива для нашей экономики.
-- О! Чем?
Уверен не одно лицо либеральных убеждений не сможет внятно это объяснить.
И если бы кто-то осили прочитать то интервью, а там про доллары не много, то Костин не предлагает их запретить. А лишь принять меры по ускоренном снижению доли долларовых расчетов.
tag188 14 сентября 2018 | 09:50
Вообще, смешно. Страна, которая ничего кроме сырья на экспорт не поставляет, собирается отказаться от доллара.
Этой политикой "отказа от доллара", можно будет разве что портянкам попытаться объяснить, почему их валютные вклады возвращают в рублях. Хотя у портянок валюты и так -- кот наплакал.
mikluho_m 14 сентября 2018 | 09:53
Всем плевать на ваш отказ. Но вот если откажется Китай - вот это будет не плевать!...
Только Китаю плевать на вас, вы давно уже не авторитет. Китай сам будет решать судьбу доллара. Ему советчики не нужны.
apels 14 сентября 2018 | 09:54
План сродни построению коммунизма в отдельно взятой стране :)
Перевести на расчеты в другие валюты... - это отказаться от работы через мировые биржи? - Сильно задвинул !)))