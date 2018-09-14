Глава ВТБ Андрей Костин предлагает отказаться от американской валюты

В интервью «Известиям» он сказал, что разработал план из трёх пунктов: прежде всего нужно как можно скорее перейти в расчётах с иностранными государствами на другие валюты, перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в Россию. Третьим пунктом Костин назвал необходимость перенаправить на российскую площадку размещение еврооблигаций.