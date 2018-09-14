Власти Петербурга планируют ввести туристический сбор с 2020 года
Он составит не более двух процентов от стоимости проживания.
Туристический сбор в Петербурге, скорее всего, начнёт действовать с 1 января 2020 года. Об этом в интервью Интерфаксу рассказал глава городского комитета по финансам Алексей Корабельников. По словам чиновника, ставка сбора на первом этапе введения такого налога не должна превышать 2% от стоимости проживания. Такое предложение направили в министерство финансов России, там его пока рассматривают. За два года, считает Корабельников, органы власти смогут проработать все параметры сбора, а также подготовить правовую базу. Туристический сбор в Петербурге должен стать своеобразной платой гостей города за использование его инфраструктуры. Впрочем, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы выделить льготные категории людей, которых освободят от уплаты налога. Кого именно могут причислить к ним – пока непонятно.
В России туристический сбор уже действует в экспериментальном режиме в нескольких регионах. Так, например, за пребывание в Крыму, а также в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае туристы должны платить до 50 рублей в день.
Комментарии8
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tvitov66 14 сентября 2018 | 09:13
а чо тянуть так долго тянуть? надо прямо завтра и начать прямо с жителей Питера - нече нам тут бесплатно на Эрмитажи пялится
ss2020 14 сентября 2018 | 09:17
почему в день!??? почасовая оплата должна быть!??? и роуминг...!)))
ss2020 14 сентября 2018 | 09:19
ВПЕРЁД В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ...!)))
denobenen 14 сентября 2018 | 09:20
Нормально привлечь в свой город туристов не могут, значит надо обобрать тех, кто всё таки заехал.
Уроды!
yralez 14 сентября 2018 | 09:21
А когда введут сбор за отчисления налогов в Москву ?
С нас,с регионов, разумеется
rom8883 14 сентября 2018 | 09:29
Сидите дома! Хотя они запросто придумают налог для не туристов.
zurrog_ 14 сентября 2018 | 09:38
При Петре 1 ещё были "мостовые". В общем - пора подумать. Ведь к 2020 году Россия как раз будет примерно в 1720-м.
polikarpich 14 сентября 2018 | 09:46
Ну, пока им хватит и "не более двух процентов", на первое время. А потом "ребята ещё что-нибудь придумают".